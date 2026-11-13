전남개발공사, 사회공헌대축전 ‘종합대상’ 수상

지역과 성과 공유

누적 310억원 나눔 실천



전남개발공사가 전남광주통합특별시 사회공헌대축전에서 종합대상인 ‘전남광주통합특별시장상’을 수상했다.

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전남개발공사가 지난 10일 개최된 ‘2026 제17회 전남광주통합특별시 사회공헌대축전’에서 영예의 종합대상인 ‘전남광주통합특별시장상’을 수상했다.이번 수상은 공공기관의 경영 성과를 지역사회에 환원하고, 복지·문화·환경 등 시민의 삶과 직결된 다각적 영역에서 진정성 있는 상생 가치를 실현해 온 공로를 높이 평가받은 결과다.전남개발공사는 매년 당기순이익의 10%에 달하는 재원을 지역인재육성과 문화예술 및 시민복지증진을 위해 기부하고, 친환경 재생에너지 발전 수익을 지역사회와 공유하고 있다. 소상공인과 청년 계층을 겨냥한 맞춤형 상생펀드를 조성하는 등 구조적이고 지속 가능한 나눔 모델을 구축해 왔다. 이러한 다방면의 환원 노력을 통해 누적 기부액 310억원이라는 유의미한 성과를 기록하고 있다.나아가 올해에도 ‘우리동네 복지기동대’ 전폭 지원과 취약계층 이동복지 차량 무상 지원했다. 이외 시민이 일상 속에서 직접 누리고 체감할 수 있는 야외 물놀이장 운영, 헌혈 동참, 환경정화 캠페인 등 현장 중심의 생활 밀착형 사회공헌을 뚝심 있게 이어가고 있다.백형수 전남개발공사 경영본부장은 “이번 종합대상 수상은 지난 시간 동안 지역사회와 동고동락하며 나눔과 상생의 가치를 공식적으로 인정받은 매우 뜻깊은 성과다”며 “앞으로도 실효성 있는 사회공헌 생태계를 지속적으로 확장하고, 지역과 함께 숨 쉬며 동반 성장하는 지방공기업의 모범적 소임을 완수해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.무안 최종필 기자