은평구, ‘손목닥터9988’ 연계 걷기 행사…산 오르고 경품도 받고



서울 은평구가 29일까지 운영하는 ‘손목닥터9988’ 연계 11월 걷기 행사 홍보 포스터.

은평구 제공

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서울 은평구는 주민들의 걷기 실천을 돕기 위해 ‘손목닥터9988’ 애플리케이션(앱)과 연계한 11월 걷기 행사를 운영한다고 13일 밝혔다.행사는 ‘은평 명산도전 걷기’와 ‘동별 커뮤니티 가입 행사’로 구성되며, 29일까지 진행된다.‘은평 명산도전 걷기’는 백련산, 봉산, 앵봉산, 이말산 가운데 한 곳을 방문해 인증하면 참여할 수 있다. 인증을 마친 참가자 중 1500명을 추첨해 손목닥터9988 앱에서 사용할 수 있는 2000포인트를 지급한다.‘동별 커뮤니티 가입 행사’는 앱 내 ‘은평구 동별 커뮤니티’에 가입한 뒤 걷기 행사에 참여해 한 걸음 이상 걸으면 된다. 조건을 충족한 참가자 중 300명을 추첨해 손목닥터9988 전용 손목시계인 ‘조인핏’을 증정한다.지역 주민과 지역 소재 직장에 다니는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 자세한 내용은 카카오톡 채널 ‘은평구보건소 운동라이프’에서 확인하면 된다.김미경 구청장은 “가까운 산을 걸으며 은평의 가을 정취를 느껴보시길 바란다”며 “앞으로도 지역의 산과 산책로를 활용한 걷기 프로그램을 이어가며 구민들이 일상에서 건강을 챙길 수 있도록 적극행정을 펼치겠다”고 말했다.이범수 기자