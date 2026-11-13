광양경자청, 중국 투자유치 활동에서 200억 투자 협약 체결

중국 산둥·허난 지역

반도체, 바이오, 금속 소재 기업 밀착 상담



광양경자청이 허난성 정저우에서 200억원 규모의 투자 협약을 체결했다.



광양경자청은 10일 지난(濟南)에서 바이오 기업 H사를 방문해 투자유치 상담을 진행했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광양만권경제자유구역청이 중국 투자유치 활동에서 200억 투자 협약을 체결하는 성과를 올렸다.광양경제청은 지난 9일부터 13일까지 중국 산둥성 지난과 허난성 정저우를 찾아 투자유치 활동을 펼쳤다. 이번 중국 투자유치 활동에서는 반도체 소재와 바이오 분야 잠재 투자기업을 대상으로 밀착 투자 상담을 진행했다. 그 결과 기존 투자기업인 광양알루미늄 중국 본사에서 200억원 규모의 증설 투자 협약을 체결했다.광양경자청은 지난에서 반도체 소재기업 Y사와 바이오 기업 H사를 방문해 기업별 투자계획과 애로사항을 구체적으로 확인하는 기업 맞춤형 밀착 투자유치 상담을 진행했다. 상담을 진행한 Y사는 지난 7월 광양경자청을 직접 방문해 광양만권의 산업입지와 투자 환경을 살펴본 기업이다. 당시 여수 석유화학산업 기반과 포스코 광양제철소의 소재산업, 광양항의 글로벌 물류망을 비롯해 향후 광주 반도체클러스터 조성에 따른 반도체 소재·부품·장비 분야의 투자 가능성까지 폭넓게 확인했다.H사와의 상담에서는 광양만권 산업입지와 광양항을 활용한 수출입 경쟁력, 외국인 투자기업 지원제도 및 산업단지 현황 등을 소개했다. 이어 바이오·기능성 소재 분야의 한국 투자 가능성과 향후 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.12일에는 허난성 정저우에서 광양 세풍산단에 투자한 광양알루미늄 본사인 밍타이알루미늄을 방문해 알루미늄 판재를 가공하는 설비 확충을 위한 200억원 규모의 투자 협약을 체결했다. 광양알루미늄은 세풍산단 내 기존 생산 기반을 활용해 알루미늄 판재 가공 설비를 추가하고 제품 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.김차진 투자유치본부장은 “이번 중국 투자유치 활동은 반도체 소재 기업과의 후속 상담, 바이오 분야 잠재 투자기업 발굴에 이어 기존 투자기업의 추가 투자까지 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다. 김 본부장은 “상담 기업들의 실질적인 투자와 기존 투자기업의 추가 투자가 차질 없이 진행되도록 인허가와 행정절차 지원 등 맞춤형 후속 관리를 강화하겠다”고 강조했다.광양 최종필 기자