국립목포해양대학교 ‘2026 MMU Job Fair 취업박람회’ 개최

50여개 해운기업·관계기관 참여

채용 면접부터 진로상담까지



국립목포해양대학교 ‘2026 MMU Job Fair 취업박람회’



국립목포해양대학교 ‘2026 MMU Job Fair 취업박람회’

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국립목포해양대학교가 12일부터 13일까지 이틀 동안 교내 캠퍼스 일원에서 ‘2026 MMU Job Fair 취업박람회’를 개최했다. 이번 취업박람회에는 약 50개 해운기업과 관계 기관이 참여해 기업설명회, 채용 면접, 취업 및 진로상담 등을 진행했다. 아울러 취업타로, 퍼스널컬러 진단, 맞춤형 상담 프로그램 등 학생들의 취업 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 운영했다.특히 행사 첫날인 12일에는 부대행사로 ‘Global HMM Hall 개관식’과 ‘마린시뮬레이션센터 확장 개소식’이 열렸다.이날 개관식에는 최부홍 총장을 비롯한 대학 주요 보직자와 남재일 HMM오션서비스 대표이사, 김영선 HMM 기술혁신연구소장 등 HMM 임원진이 참석했다. 강종철 목포시 부시장, 이형완 목포시의장, 김호한·손혜원 목포시의원, 고승범 해군 제3함대사령관, 최원식 목포해양경찰서장, 윤영자 목포지방해양수산청장, 손외학 서해어업관리단장, 김준철 한국은행 목포본부장 등 지역 주요 기관·단체 관계자와 대학 교직원 및 재학생 등 150여명이 참석해 Global HMM Hall 개관을 축하했다.‘Global HMM Hall’ 개관식은 HMM의 지속적인 후원과 대학의 해양인재 양성 노력이 결실을 맺었다는 점에서 의미가 크다.HMM은 과거 현대상선 시절부터 현재까지 국립목포해양대학교에 꾸준한 지원을 이어오고 있다.과거 현대상선 시절 지원한 2억 7500만원을 비롯해 HMM으로 사명을 변경한 이후 2022년부터 현재까지 출연한 49억 7100만원을 합산하면 누적 기부액은 총 52억 4600만원에 달한다. 이번 Global HMM Hall 개관은 오랜 기간 이어져 온 HMM과 대학 간 산학협력의 상징으로, 해양 전문인재 양성을 위한 교육공간과 산학협력 활성화를 위한 거점으로 활용될 예정이다.이어 열린 ‘마린시뮬레이션센터 확장 개소식’은 대학의 해양교육·연구 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다. 마린시뮬레이션센터는 2005년 최초 설립된 이후 해기사 양성을 위한 선박 모의조종 교육시설로 운영하고 있다. 정부의 북극항로 관련 정책에 발맞춰 극지 해기사 예비 인력 양성을 위한 DP(Dynamic Positioning) 및 ICE NAV(Ice Navigation) 기능을 도입하는 등 교육․훈련 영역을 지속적으로 확대해 왔다.이번 마린시뮬레이션센터 확장 사업에는 약 36억원의 사업비가 투입돼 지난 8월 선박모의조종장치 구축을 완료했다. 새롭게 확충된 시뮬레이션 설비는 선장 및 도선사 등 해양 전문인력의 자격·실무훈련은 물론, 특정 항만과 항로에 대한 선박 조종성능 분석, 접·이안 가능성 검토, 통항 안전성 평가 등 해상교통안전진단 업무에도 활용 예정이다.최부홍 국립목포해양대학교 총장은 “이번 취업박람회가 기업에는 우수 인재를 확보하는 기회를, 학생들에게는 폭넓은 취업 기회와 진로 탐색의 장이 되기를 기대한다”며 “아울러 Global HMM Hall 개관과 마린시뮬레이션센터 확장을 통해 산학협력 기반과 해양 전문인력 양성을 위한 교육․연구 인프라를 한층 강화하게 됐다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 산학 협력을 확대하고 학생들의 성공적인 사회 진출을 지원하기 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”라고 말했다.한편 국립목포해양대는 체계적인 진로 탐색 및 취업 지원을 바탕으로 2025년 공시정보 기준 국․공립대 취업률 1위(79.0%)를 기록하는 등 해양 특성화 대학으로서의 경쟁력을 강화하고 있다.목포 최종필 기자