‘대숲맑은 담양쌀’ 2년 연속 영국 수출길…올해 첫 물량 20톤

통합 미곡종합처리장서 2026년산 햅쌀 20톤 상차식

현지 유통사 협약 후 두 번째 성과…품질 경쟁력 입증



담양군은 지난 13일 군 통합 미곡종합처리장(RPC)에서 수출 상차식을 열고 영국에 공급할 2026년산 햅쌀 첫 물량 20톤을 선적했다. (담양군 제공)

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전남광주 담양군의 대표 브랜드 쌀인 ‘대숲맑은 담양쌀’이 지난해에 이어 올해도 영국 수출길에 올랐다.담양군은 지난 13일 담양군 통합 미곡종합처리장(RPC)에서 수출 상차식을 열고 영국에 공급할 2026년산 햅쌀 첫 물량 20톤을 선적했다고 15일 밝혔다.이번 선적은 군과 군 통합 미곡종합처리장이 지난해 9월 영국 현지 외식·유통업체인 트리스톤과 수출 업무협약(MOU)을 체결한 이후 이뤄진 두 번째 성과다.수출 물량을 가공하는 군 통합 미곡종합처리장은 2022년 준공된 시설로 농산물우수관리시설(GAP)로 지정됐으며, 수출용 쌀 전용 도정설비를 갖추고 있다. 특히 ‘대숲맑은 담양쌀’은 올해 ‘10대 고품질 브랜드 쌀’ 평가에서 대상을 차지하며 대내외적으로 뛰어난 품질을 인정받았다.담양쌀은 영국뿐만 아니라 프랑스에도 144톤이 수출되는 등 해외 시장에서 보폭을 넓히고 있으며, 국내에서도 서울과 제주 지역의 친환경 학교급식 식재료로 공급되며 인지도를 높이고 있다.박종원 담양군수는 “대숲맑은 담양쌀을 비롯한 지역의 우수한 농특산물이 국내외에서 더 많은 소비자와 만날 수 있도록 해외 판로 개척과 수출 지원을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.임형주 기자