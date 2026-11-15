장성군 명품 ‘장성레몬’…국가 인증 지리적 표시 등록

원산지·품질 2건 지식재산처 등록… 내륙 아열대 과일 첫 결실

화학약품 처리 없어 껍질째 안심 섭취…국내 최대 4㏊ 단지 구축



장성 레몬

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주 장성군의 대표 아열대 과일인 ‘장성레몬’이 국가가 인증하는 지식재산권을 확보했다. 장성군은 최근 ‘장성레몬’이 지식재산처의 ‘지리적 표시 증명표장’에 등록됐다고 15일 밝혔다.이번에 증명된 부문은 원산지와 품질 등 2건으로, 장성레몬이 국가로부터 독보적인 품질과 지리적 명성을 공식 인정받았다는 의미를 갖는다. 군은 이번 등록을 통해 공고한 소비자 신뢰를 확보하는 것은 물론 브랜드 가치도 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.특히 내륙 지역에서 재배한 아열대 과일이 지리적 특성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 그동안 기후변화에 선제적으로 대응하며 추진해 온 장성군의 아열대 농업 육성 정책이 실질적인 결실을 맺은 셈이다.비타민과 무기질, 항산화 성분인 리미노이드가 풍부한 레몬은 주로 요리 식재료나 청 등으로 활용되며 껍질째 사용하는 경우가 많다. 수입산 레몬의 경우 방부제와 왁스 처리를 거쳐 세척 후에도 잔류 화학물질에 대한 우려가 따르지만, 장성레몬은 화학약품 처리를 하지 않아 껍질째 안심하고 섭취할 수 있고 신선도 또한 뛰어나 시장에서 높은 가격에 거래된다.그동안 장성군은 레몬 주산지 육성을 위해 생산 기반 확충에 행정력을 집중해 왔다. 하우스와 스마트팜 시설, 저탄소 난방기 등을 지원해 재배 환경을 개선하고 농가에 전문 기술을 보급했으며, 농업인연구회 지원과 수확 후 관리까지 단계별 협력 체계를 구축했다. 그 결과 현재 국내 내륙 최대인 4㏊ 규모의 레몬 재배 단지를 조성하는 데 성공했다.이번 등록 과정에서도 군은 품질 특성 조사와 재배 역사 자료 보완, 해외 등록 사례 검토 등을 통해 품질과 지리적 연관성을 객관적으로 입증했으며, 자체 품질 관리 및 유지 방안도 마련했다.김한종 장성군수는 “장성레몬의 지리적 표시 증명표장 등록은 뛰어난 품질과 지리적 특장점을 국가로부터 공식 인정받은 뜻깊은 쾌거”라며 “대한민국 대표 명품 아열대 과일로 자리매김하도록 철저한 품질 관리와 판로 개척에 최선을 다하겠다”고 말했다.임형주 기자