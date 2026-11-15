백령공항 재추진에 “조류 서식지·운항 안전 검증부터”

인천녹색연합 “환경평가 보완 실효성 의문”



백령공항 예정지 위치도[인천녹색연합 제공]



백령공항 예정지 전경[인천녹색연합 제공]

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백령공항 건설사업이 정부의 타당성재조사를 통과하자 인천지역 환경단체가 조류 서식지 보전과 운항 안전 문제를 충분히 검증해야 한다고 촉구했다.인천녹색연합은 15일 논평을 내고 “기존 전략환경영향평가서는 생태계 영향과 피해를 줄일 방안을 충분히 제시하지 못했다”며 “이런 문제가 단순한 보완으로 해결될 수 있을지 의문”이라고 밝혔다.백령공항은 지난 13일 기획예산처 재정투자평가위원회에서 타당성재조사를 통과했다. 2022년 예비타당성조사를 통과했지만 취항 항공기 규모를 50인승에서 80인승으로 확대하면서 사업비가 2018억원에서 3913억원으로 늘어 재조사를 받았다. 국토교통부는 중단했던 기본계획 수립과 전략환경영향평가를 재개할 방침이다.인천녹색연합은 지난해 7월 환경평가서 본안을 검토하면서 동식물 조사와 환경영향 예측, 대안 검토가 부족하다고 지적했다.핵심 쟁점은 공항 건설로 서식지를 잃는 새들의 대체 공간이다. 단체가 인용한 평가서는 조류의 이동과 서식·휴식 공간 감소를 예상하면서도 대체서식지 조성 방안은 추가 검토 과제로 남겼다. 백령도는 공항 관련 법과 기준에 따른 제약이 있고, 대청도와 소청도에는 물새를 유도할 만한 수역이 없다는 이유다.단체는 새들의 이동과 서식 특성을 충분히 고려하지 않으면 항공기와 새가 부딪치는 조류충돌 위험으로 이어질 수 있다며, 항공 안전과 서식지 보전을 함께 고려한 대책을 요구했다.운항 안전을 둘러싼 우려도 제기했다. 평가서에 따르면 백령도는 2013~2022년 연평균 91.8일 안개의 영향을 받았다. 단체는 잦은 안개와 강한 해풍, 태풍 등이 소형 여객기 운항에 미치는 영향을 면밀히 분석하고, 백령호를 매립해 조성할 공항 부지의 연약지반 안전성을 검증해야 한다고 밝혔다.공항 운영과 관광객 증가에 따른 전력·용수 확보, 폐기물 처리 문제까지 함께 살펴야 한다고 지적했다.인천녹색연합은 “섬 주민의 안정적인 교통권 확보는 중요하지만 공항이 적절하고 충분한 대안인지부터 살펴야 한다”며 “공항 건설을 전제로 한 보완에만 집중하지 말고 기존 선박 이용의 불편을 개선하는 방안까지 포함해 지역사회가 폭넓게 논의해야 한다”고 강조했다.한상봉 기자