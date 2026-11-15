국적과 문화 경계 넘어 하나 된 구례군···‘다(多)~함께 어울림 한마당’ 성황

구례군 최초 16개국 국기 게양

세계 전통문화 체험·공연·명랑운동회 등 참가자들 큰 호응



구례실내체육관에서 열린 ‘2026년 제9회 구례 다(多)~함께 어울림 한마당’ 행사 모습.



구례실내체육관에서 열린 ‘2026년 제9회 구례 다(多)~함께 어울림 한마당’ 행사 모습.



구례실내체육관에서 열린 ‘2026년 제9회 구례 다(多)~함께 어울림 한마당’ 행사 모습.



장길선 구례군수가 행사 참가자들과 대화를 하고 있다.

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국적과 언어, 문화의 차이를 넘어 구례군민 850명이 하나 되는 화합의 장이 펼쳐져 군민들의 호응을 받았다. 특히 구례군 최초로 지역에 거주하는 결혼이민자들이 참여한 16개국 국기 게양식이 열려, 서로 다른 문화와 전통을 존중하며 함께 살아가는 지역공동체의 의미를 더했다는 평가를 받았다.지난 14일 낮 12시부터 오후 6시까지 구례실내체육관에서는 화엄사가 위탁 운영하는 구례군가족센터 주관의 ‘2026년 제9회 구례 다(多)~함께 어울림 한마당’ 행사가 성황리에 개최됐다. ‘다같은 문화로 하나되는 가족어울림 한마당’을 부제로, 다문화가족과 비다문화가족이 서로의 문화를 이해하고 존중하며 지역주민 간 소통과 화합을 도모하기 위해 마련된 자리다.구례군과 구례교육지원청이 공동 주최한 이번 행사에서 가장 눈길을 끈 것은 구례군 최초로 진행된 16개국 국기 게양식이었다. 각국을 대표하는 결혼이민자들이 직접 자국의 국기를 게양하며 고국에 대한 자긍심과 구례 지역사회의 구성원으로서 소속감을 함께 나눴다. 16개국의 국기가 나란히 게양된 모습은 국적과 언어, 문화적 배경을 넘어 서로를 존중하며 함께 살아가는 지역공동체의 가치를 상징적으로 보여줬다. 특히 결혼이민자들이 단순한 참가자가 아닌 문화교류의 주체로 참여했다는 점에서 의미를 더했다.행사장에서는 베트남·필리핀·중국·한국의 전통음식 맛보기를 비롯해 세계 전통의상과 놀이 체험, 포토존, 페이스페인팅, 풍선아트, 아이싱 쿠키 만들기 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 어린이들에게 인기 있었던 에어바운스와 볼 테라피 마사지 체험도 큰 호응을 얻었다. 이어 명랑운동회와 장기자랑에서는 다문화·비다문화가족과 지역주민들이 국적과 세대를 넘어 함께 웃고 응원하며 화합의 시간을 가졌다.한 다문화가족은 “우리나라의 전통문화를 소개하고 다른 나라의 문화도 직접 체험할 수 있어 뜻깊었다. 가족과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있어 행복했다”고 말했다. 한 지역주민도 “아이부터 어른까지 온 가족이 함께 즐길 수 있어 만족스러웠다. 앞으로도 이런 행사가 자주 열렸으면 좋겠다”고 소감을 전했다.박미연 구례군가족센터장은 “구례군 최초의 16개국 국기 게양은 결혼이민자들의 고국과 문화를 존중하고, 지역사회의 소중한 구성원으로 함께 살아간다는 의미를 담고 있다”며 “앞으로도 모든 가족이 서로 존중하고 화합하며 함께 성장하는 행복한 지역공동체를 만들어 가겠다”고 밝혔다.구례 최종필 기자