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국립목포대 “전남대병원 분원만으론 서남권 의료난 해소 역부족”

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“재원·인력 확보 없는 분원 구상, 의대 신설 대안 못 돼”


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국립목포대학교 전경


국립목포대학교 의과대학 특별대책위원회가 전남대병원 분원 건립 구상만으로는 전남광주 서남권의 열악한 의료 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다며 목포대 의과대학 신설의 당위성을 재차 강조했다.

16일 목포대에 따르면 특위는 지난 13일 입장문을 통해 전남대 목포병원 건립 구상이 현실적인 대안이 되려면 건립 주체의 확고한 의지와 재원 조달, 의료인력 확보 및 지속적인 운영 방안이 구체적으로 뒷받침되어야 한다고 지적했다.

이러한 전제 조건이 불확실한 상태에서 분원 추진을 의대 신설의 대체재로 삼는 것은 지역 주민들에게 또다시 기약 없는 기다림만 안길 수 있다는 우려를 제기했다.

특위는 서남권에 절실한 것은 단순한 병원 건물 건립이 아니라, 지역 내에서 의료인력을 직접 교육·수련시켜 지역 정착으로 선순환시키는 지속가능한 의료체계라고 역설했다.

이미 병원 건립 부지를 확보하고 오랜 기간 의대 설립을 준비해 온 만큼, 의료 취약성 해소를 위해 의대 신설이 반드시 관철되어야 한다는 입장을 보이고 있다.


임형주 기자
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