“지나침이 모자람보다 낫다”···경기도, 집중호우 대비 소하천 준설 50억 긴급 지원



김동연 경기지사가 지난 19일 신안산선 복구 현장에서 31개 시군 단체장과 긴급 영상회의를 주재하고 시군별 여름철 재해 대책 준비 상황을 점검했다. (경기도 제공)

경기도는 여름철 집중호우에 앞서 각 시군이 관리하는 소하천에 대해 도 재난관리기금 50억 원을 긴급 지원한다고 25일 밝혔다. 김동연 경기도지사 지시에 따른 조치다.김 지사는 지난 19일 신안산선 복구 현장에서 긴급 시장·군수 영상회의를 열고 시군별 여름철 재해 대책 준비 상황을 점검했다. 이 자리에서 김보라 안성시장은 “소하천 준설이 시급한데 예산이 부족하다”며 “도에서 지원해주시면 비가 더 많이 오기 전에 대비를 더 잘 할 수 있을 것”이라고 건의했다.이에 대해 김 지사는 김 시장의 건의를 즉각 검토해 시행하도록 지시했다.경기도 내 지방하천 498개소 3,015km 중 시군이 관리하는 소하천은 총 1,984개소 2,984km이다. 도지사가 관리하는 지방하천에는 매년 준설사업비를 편성해 우기 대비 준설을 실시하고 있으며, 올해는 준설사업비 250억 원을 편성했다.이에 비해 시군이 관리하는 소하천은 지방하천과 길이가 비슷하나, 상대적으로 열악한 시군 재정 여건에 의해 하천 내 퇴적물이 제때 제거되지 않아 통수능력 저하, 주변 지역 침수 우려가 큰 상황이다.김동연 지사는 “‘재난 대응에는 지나침이 모자람보다 낫다’는 각오로 재난 대처 과감한 재정 투입과 선제적 조치를 통해 도민의 생명과 재산을 보호하겠다”라고 말했다.안승순 기자