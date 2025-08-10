화성시, 올해의 정조대왕과 혜경궁홍씨 선발

정조대왕 - 김주한(반월동), 혜경궁홍씨 - 한예진(동탄5동)



8일 정조대왕으로 선발된 김주한 씨와 헤경궁홍씨로 선발된 한예진 씨가 선발 증서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. (화성시 제공)

화성특례시는 8일 오후 7시 동탄복합문화센터 반석아트홀에서 ‘2025 정조대왕·혜경궁홍씨 선발대회’를 열어 정조대왕에 김주한 씨, 혜경궁홍씨에 한예진 씨를 뽑았다고 10일 밝혔다.심사위원단은 서류 심사를 통과한 12명(정조대왕 6명, 혜경궁홍씨 6명)을 대상으로 ▲예절과 태도▲발표력·표현력▲배역 이미지 적합도▲돌발 상황 대처 능력▲인물 재현력 등을 종합 평가해 최종 수상자를 선정했다.선발자 2명은 오는 23일 수노을 중앙공원에서 열리는 권역별 콘서트를 시작으로, ‘정조의 산책 일기’를 주제로 한 6회 홍보 투어에 참여한다. 시민과 함께하는 게릴라 미니 행렬단으로 등장해 축제 분위기를 끌어올리고, 현장에서 시민과 직접 소통할 예정이다.한편, ‘2025 정조효문화제·정조대왕능행차 공동재현(화성구간)’은 9월 27일부터 28일까지 정조효공원 일원에서 열린다. 특히 28일에는 황계동과 동탄 센트럴파크를 출발한 정조대왕능행차가 현충공원을 거쳐 정조효공원까지 이어지는 장대한 행렬과 다채로운 볼거리를 선보인다.정명근 화성시장은 “올해 선발된 정조대왕과 혜경궁홍씨를 통해 시민이 직접 참여하고 주인공이 되는 축제의 가치를 다시금 확인했다”며 “정조효문화제와 정조대왕능행차를 화성만의 역사와 품격을 담은 시민 중심의 문화축제로 지속 발전시켜 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자