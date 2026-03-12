‘광주·전남 1호점’ 코스트코 순천점 급물살

서울Pn

선월하이파크 부지 계약만 남아
1020억 들여 2028년 하반기 개점

광주·전남 지역민들이 요청해 온 세계적 유통 체인 ‘코스트코’의 순천 지역 입점이 최종 계약만 남겨두고 있어 관심이 집중된다.

11일 입점 사업 시행자인 선월하이파크밸리 등에 따르면 지난해 9월 전남도와 순천시, 광양만권경제자유구역청, 코스트코코리아가 투자협약을 맺은 이후 최근 사업이 급물살을 타고 있다.

선월하이파크밸리와 코스트코코리아는 큰 틀의 합의를 마치고 입점 부지 매매 계약 체결을 위한 법률 검토 단계에서 세부 조율 중인 것으로 알려졌다. 계약이 완료되는 대로 코스트코 측은 설계 및 건축 인허가 절차에 착수할 것으로 보인다.

코스트코는 전 세계 14개국에서 800여 개 매장을 운영하는 글로벌 창고형 유통업체로 1994년 국내 진출 이후 전국 20개 매장을 운영 중이다.

광주·전남 1호점이 될 코스트코 순천점은 광양만권경제자유구역 내 선월하이파크단지에 4만 6734㎡(1만 4000평) 규모로 조성된다. 2028년 하반기 개점을 목표로 총사업비 1020억원이 투입된다.

순천시 관계자는 “순천점이 문을 열면 광주·경남·제주 등지에서 연간 1300만명 이상의 생활인구 유입, 250여개의 일자리 창출이 예상된다”며 “정주 여건 개선과 지역 경제 활성화에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.


순천 최종필 기자
2026-03-12 18면
