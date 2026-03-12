서울Pn

서울 ‘청년주택’ 7만 4000가구 2030년까지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이 낳고 키우기 좋은 성동… 합계출산율 2년 연

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 불법 광고물 수거하면 최대 100만원 보

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

산림복지 꺼낸 노원… 숲의 진수 온다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광주에 전국 첫 ‘영농형 태양광 발전소’ 들어선다

RE100 연계해 ‘햇빛연금’ 제공
생산전력 GGM 등 기업에 공급

광주시가 이재명 정부 국정과제인 ‘농민 햇빛 연금 기본소득’ 실현을 위해 ‘영농형 태양광 상생 모델’ 구축에 팔을 걷어붙였다.

시는 11일 시청에서 ‘본량동 영농형 태양광 민관협의회 상생 협약식’을 개최했다. 협약식에는 강기정 광주시장과 우원식 국회의장, 농민 대표, 농림축산식품부·기후에너지환경부 관계자 등 150여 명이 참석해 사업 추진을 위한 협력 합의문에 서명했다.

이 사업을 통해 광산구 본량동 일원 약 20만㎡의 농지 위에 10㎿ 규모의 태양광 발전 시설이 설치된다. 4000여 가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 전력을 생산할 수 있는 규모다. 전국 최초로 기업의 RE100(재생에너지 100% 활용) 참여와 연계한 ‘영농형 태양광’ 모델로, 농사와 태양광 발전을 병행해 생산된 전력을 광주글로벌모터스(GGM) 등 인근 기업에 공급한다. 150억원 규모 사업비는 정책자금과 민간 출자 등을 통해 조달한다. ﻿기업에는 친환경 전력 확보를 통한 RE100 실현 기반을 제공하고 농지를 경작하는 농민에게는 지속 가능한 기본소득인 ‘햇빛 연금’을 제공하는 ‘상생형 에너지 사업’인 셈이다.


광주 홍행기 기자
2026-03-12 18면
