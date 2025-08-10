늘어나는 경로당에… 동작 어르신들 ‘웃음꽃’ 활짝[현장 행정]

서울Pn

개소식 참석한 박일하 구청장

올해도 사당3동 등 잇따라 오픈
“어르신 고립 막아주는 보금자리”
부식비 지원… 회계 처리도 도와

박일하(가운데) 서울 동작구청장이 지난 7일 열린 ‘구립 사당3동 경로당 개소식’에서 관계자들과 케이크 커팅식을 하고 있다.
동작구 제공


“동작구는 ‘효도 도시’입니다. 어르신을 위한 경로당이 부족하지 않도록 계속해서 늘리겠습니다. 언제나 편하게 이용해 주세요.”

박일하 서울 동작구청장은 지난 7일 열린 ‘구립 사당3동 경로당 개소식’에서 이같이 말하며 활짝 웃었다. 이날은 사당3동 어르신들이 오랜 시간 기다려 온 새 보금자리가 문을 연 날이었다.

그동안 사당3동에 있는 커뮤니티 공간인 ‘꽃담소’를 자주 이용하던 주민들은 지역 어르신을 위한 경로당이 필요하다고 주장해 왔다. 지역 내 어르신들이 늘어나고 있지만 마땅한 공간이 없다는 이유에서다. 이에 구는 꽃담소를 노유자시설로 용도 변경해 본격적인 경로당으로 탈바꿈시켰다. 사당3동 경로당은 어르신을 위한 휴식 공간을 비롯해 소규모 프로그램 등이 가능한 시설을 갖추고 있다.

이날 개소식에서 박 구청장은 “경로당은 단순한 공간이 아니다. 하루 대부분을 집에서 보내는 고령층에게 친구를 만나고, 밥을 함께 먹고, 정보도 교환하는 중요한 생활 거점”이라며 “특히 홀로 지내는 어르신에게 경로당은 고립을 막아 주는 중요한 공동체 역할도 한다. 우리 구가 경로당이 부족한 곳에 경로당을 설치하는 이유이기도 하다”고 설명했다.

구는 초고령사회에 대응하고 어르신 복지 향상을 위해 경로당을 꾸준히 늘리고 있다. 지난해 도화와 국사봉, 행복 경로당이 문을 연 데 이어 올해는 사당3동을 시작으로 오는 14일에 사당5동(사당솔밭 경로당)과 상도3동(상도중앙 경로당)도 개소할 예정이다.

박 구청장은 개소식 이후 경로당 1~2층을 꼼꼼히 둘러보며 어르신들과 소통했다. 이곳에서 만난 한 어르신은 “폭염이 심할 때 찾을 수 있는 경로당이 집과 가까운 곳에 생겨 너무 기쁘다”며 “심지어 구에서 쌀과 김치 등을 살 수 있는 부식비도 지원해 준다. 구민인 게 자랑스럽다”고 말했다.

경로당에 대한 지원은 여기서 그치지 않는다. 구는 회계에 어려움을 겪는 경로당을 위해 ‘찾아가는 정산 도우미 서비스’를 도입하고, 정산 서류를 표준화 및 간소화해 어르신들의 부담을 덜고 있다.

박 구청장은 “앞으로도 우리 구는 어르신들이 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 효도 관련 사업 추진에 총력을 기울이겠다”며 “살기 좋은 도시, 효도 도시 동작을 꼭 만들겠다”고 다짐했다.﻿

임태환 기자
2025-08-11 23면
