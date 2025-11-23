‘연극은 인생처럼’ 송파의 주민 참여 무대

‘오아시스 세탁소 습격사건’ 공연



서울 구립송파극단 배우들의 ‘오아시스 세탁소 습격사건’ 무대.

송파구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구는 구립송파극단이 오는 29일 송파문화예술회관 송파아트홀에서 정기 공연 ‘오아시스 세탁소 습격사건’을 선보인다고 23일 밝혔다.구립송파극단은 2023년 송파구 최초로 창단된 주민참여형 극단이다. 연극을 사랑하는 대학생, 직장인, 주부, 시니어 모델 등 다양한 주민이 단원으로 활동하고 있다. 창단 이후 정기 공연과 워크숍 공연을 꾸준히 열며 지역 문화예술 저변을 넓히는 데 힘쓰고 있다.오아시스 세탁소 습격사건은 따뜻한 코미디극이다. 세탁소를 배경으로 다양한 소시민들의 삶과 이야기를 전한다. 2003년 예술의전당 초연 이후 동아연극상 희곡작가상, 연극협회 우수연극상 등을 수상한 명작이다. 2010년 중학교 국어 교과서에도 수록됐다.구립송파극단은 송미숙 예술감독과 주민 단원, 제작진 등 30여명이 함께 완성한 무대로 관객에게 웃음과 진한 감동을 전할 예정이다. 8세 이상 관람할 수 있으며, 전석 무료이다. 지난해 리모델링한 송파문화예술회관은 지역 주민들이 일상에서 문화를 누릴 수 있는 ‘생활밀착형 문화 공간’으로 운영하고 있다.서강석 송파구청장은 “주민이 무대의 주인이 되는 문화예술 생태계는 송파구의 중요한 가치”라며 “따뜻한 웃음과 감동을 전하는 시간이 되길 바란다”고 했다.안석 기자