성동구의회 의원연구단체 ‘성동지역발전연구회’, 지역 발전 견인차 역할에 나서

-성동지역발전연구회, 발대식 및 착수보고회 열어
-권역별 정책 마련 및 지역 균형 발전 추진에 올인
성동구의회는 지난 12일 의원연구단체 ‘성동지역발전연구회(대표의원 박영희)’가 발대식 및 용역 착수보고회를 마치고 본격적인 활동을 시작했다고 13일 밝혔다. 성동지역발전연구회는 지역사회의 지속 가능한 발전과 주민 삶의 질 향상을 위하여 성동구 권역별 특성에 맞는 정책을 모색하고, 주민 간담회 및 토론회를 통해 주민 참여를 적극적으로 유도하여 주민자치를 실현하고자 결성됐다.
이날 발대식에는 연구단체 참여의원인 박영희·이현숙·엄경석·정교진·주복중 의원, 한국능률협회컨설팅 연구원, 의회사무국 직원 등 20여 명이 참석했다. 착수보고회에서는 김주영 책임연구원이 ▲성동구 권역별 정책 마련을 위한 연구 계획, ▲성동구 권역별 현황 및 여건, ▲주민 및 전문가 의견수렴 방안 등에 대해 보고한 후, 질의응답을 통해 연구 활동 주제에 대해 폭넓게 논의했다.
성동지역발전연구회 대표자인 박영희 의원은 “급격한 도시 환경 변화에 맞춰 장기 발전 방안을 마련하고 아울러 성동구 내 지역 균형 발전 추진을 위해 연구단체를 결성했다”면서 “진정한 지역 밀착형 정책, 주민 참여형 정책을 도출하기 위해 여러분의 지혜를 모아주시기 바란다”고 말했다.
한편, 연구회는 지속적인 연구 활동을 거쳐 오는 11월 최종보고회를 가질 예정이다.
한준규 기자