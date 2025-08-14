양천, 취업 꿀팁 전수할 ‘현직자 멘토’ 모집

서울Pn

서울 양천구 2025 현직자 멘토 모집 포스터


서울 양천구는 청년 구직자에게 직무 정보, 조직문화, 입사 비법 등 실질적인 취업 노하우를 전수할 현직자 멘토를 오는 31일까지 모집한다고 13일 밝혔다.

이번 모집에서는 ▲경영 ▲금융 ▲문화 ▲이공계 ▲홍보 ▲정보기술(IT) 등 각 분야에서 직무 경력 3년 이상인 재직자 20명 내외를 선발한다. 참가 희망자는 구청 홈페이지를 참조해 지원서, 재직증명서 등 서류를 이메일로 제출하면 된다. 선발 결과는 다음달에 나오며 활동 기간은 오는 12월까지다.

멘토는 직무별로 매칭된 청년과 1대1 집중 멘토링, ‘양천 청년 일자리카페’ 직무스터디 그룹과의 멘토링에 참여한다. 멘토는 회차별 수당, ‘취업 멘토단’ 활동 증명서를 받을 수 있다.

앞서 지난해에는 23명의 현직자 멘토 도움으로 구직 청년 27명 중 14명이 공기업과 대기업 등에 합격한 바 있다. 취업하지 못한 청년에게도 맞춤형 취업 지원 서비스를 제공 중이다.

이기재 양천구청장은 “이번 멘토링을 통해 구직 청년들이 희망하는 기업이나 직종에 대한 궁금증을 해소하고, 자신에게 맞는 취업 전략을 세우는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.﻿


유규상 기자
2025-08-14 21면
