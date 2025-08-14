재대본 찾은 김동연, “긴장 늦추지 말고 다음 호우 대비” 지시



14일 오전 김동연 경기도지사가 경기도청 재난상황실에서 집중호우 관련 재난상황을 점검하고 있다. (경기도 제공)

13일부터 14일 새벽까지 이틀간 파주와 동두천 등 경기 북부지역을 중심으로 강한 폭우가 쏟아진 가운데 김동연 경기도지사가 14일 오전 경기도 재난안전대책본부를 찾아 호우 피해 상황을 살펴보고 적극 대처를 당부했다.김 지사는 “강수가 소강상태일 때 긴장을 늦추지 말고 다음 호우를 대비하는 게 중요하다”며 “침수된 교각의 내구성 및 안전성을 긴급 점검하고 지난 폭우로 위험도가 높아진 소하천의 준설 작업 우선순위를 재조정하라”고 지시했다.경기도는 13일 새벽 4시 비상 1단계를 발령한 데 이어 정오에 비상 2단계, 18시부로 비상단계를 3단계로 긴급 격상하며 호우에 적극 대처했다.김 지사는 앞선 13일 아침에도 재난안전상황실을 찾아 호우 대응 상황을 살펴본 후 “(경기 북부지역은)지난달 호우피해 복구가 한창인데, 약해진 지반으로 2차 피해가 없도록 선제적 특보 발령 등 적극적으로 예찰에 임하라”라며 적극 대응을 지시한 바 있다.14일 오전 8시 기준 김포, 파주, 부천, 고양, 양주, 의정부, 포천, 가평, 남양주, 동두천, 연천 등 11개 시군에 호우경보, 나머지 20개 시군에는 호우주의보가 내려진 상태다.파주, 의정부, 김포, 양주, 포천, 동두천, 연천, 가평 등 8개 시군에는 산사태 경보가 남양주와 구리 2개 시에는 산사태 주의보가 내려졌다. 이밖에 동두천 송천교와 고양 원당교에는 홍수경보가 발효됐다.14일 08시 기준 인명피해는 김포 고촌읍 신곡리에서 80대 남성 1명이 숨졌다. 의정부~대곡역까지 교외선 전 구간이 침수로 운행이 중지됐고 교외선은 15일 첫차부터 운행을 재개할 예정이다. 고양시 갈머리지하차도와 가평 역말교 등 도로 5개를 합쳐 현재 도로와 철도 총 6개 노선이 통제 중이다. 이밖에 용인 진목리, 안성 공도읍·승두리 등 하상도로 3곳과 둔치주차장 27개소, 강가 31개 시군 5,537개소 등도 통제 중이다.경기도와 경기도소방재난본부는 이번 집중 호우 기간 주택 침수와 도로 배수 등 193건 신고에 대한 안전조치를 완료했다고 밝혔다. 가평과 김포, 고양, 의정부, 파주 5개 시 주민 206세대 293명이 사전대피하거나 일시 대피했다.안승순 기자