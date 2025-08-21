서울Pn

검색

서울, 5년만에 생태지도 정비…“도시계획·생태 보

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑 망우로 1600m 구간 지중화 ‘혁신’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

화려한 레이저·미러 기술… 노원 ‘경춘철교 음악분

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘주민과 함께’… 민관협치 확산 나선 구로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

충남도, 시군 노조 등과 상생 협력 기반 다져

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
도·공무원노조·노조협의회 단체 협약
김태흠 “일할 맛 나는 공직사회 조성”



충남도는 21일 도청사 충남도공무원노동조합, 충남도공무원노동조합협의회와 상생 협력을 위한 단체협약을 체결했다.

이번 협약은 도청 노조와 도내 15개 전 시군 노조가 모두 참여했다.

이번 단체협약 주요 내용은 △조합 활동 보장 △인사 교류·감사 제도 개선 △근무 여건 개선 △건전한 노사관계 구축 등 4개 분야다.

협약 내용은 충남도공무원노조, 충남도공무원노조협의회 소속 조합원에게 동등하게 적용하며, 각 협약 기관은 원칙과 신뢰를 바탕으로 협약을 성실히 이행하기로 했다.

도는 일방적 동원 및 불필요한 행정 낭비를 방지하고 안전한 일터 조성과 인권 보호에 노력하며, 균형 발전 및 지방자치 발전에 힘을 모으기로 했다.

이 자리에서 김 지사는 “공무원이 합당한 대우를 받고 일해야 도민도 양질의 공공 서비스를 받을 수 있는 만큼 이번 단체협약을 토대로 더욱 일할 맛 나는 공직사회를 조성하겠다”고 말했다.

이어 “도는 근무 여건 개선과 권익 향상을 위해 항시 노력할 것”이라며 “‘모두의 도지사’로서 도뿐만 아니라 시군 공무원의 목소리도 열심히 귀담아들어 충남 공직사회가 전국 17개 시도에서 가장 좋은 직장이 될 수 있도록 든든하게 뒷받침할 것”을 약속했다.

이날 협약식은 김태흠 지사와 최정희 충남도공무원노조 위원장, 안상진 충남도공무원노조협의회 의장, 교섭위원 등이 참석했다.

홍성 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서울 모아주택 사업 기간 최대 2년 단축

공공기여는 완화, 일반분양 늘려 가구당 분담금은 7000만원 감소

관악, 청년친화도시 고도화 사업 첫발

전국 최초 청년친화도시로 선정 취·창업 아카데미 등 3대 과제 추진 맞춤형 청년 지원 등 로드맵 마련

광진구, 추소윤강재단과 청소년 장학금 지원 위한 업

성북 ‘청년친화헌정대상’ 4번째 수상

우수 기초단체 종합대상 받아

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr