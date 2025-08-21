충남도, 시군 노조 등과 상생 협력 기반 다져

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도는 21일 도청사 충남도공무원노동조합, 충남도공무원노동조합협의회와 상생 협력을 위한 단체협약을 체결했다.이번 협약은 도청 노조와 도내 15개 전 시군 노조가 모두 참여했다.이번 단체협약 주요 내용은 △조합 활동 보장 △인사 교류·감사 제도 개선 △근무 여건 개선 △건전한 노사관계 구축 등 4개 분야다.협약 내용은 충남도공무원노조, 충남도공무원노조협의회 소속 조합원에게 동등하게 적용하며, 각 협약 기관은 원칙과 신뢰를 바탕으로 협약을 성실히 이행하기로 했다.도는 일방적 동원 및 불필요한 행정 낭비를 방지하고 안전한 일터 조성과 인권 보호에 노력하며, 균형 발전 및 지방자치 발전에 힘을 모으기로 했다.이 자리에서 김 지사는 “공무원이 합당한 대우를 받고 일해야 도민도 양질의 공공 서비스를 받을 수 있는 만큼 이번 단체협약을 토대로 더욱 일할 맛 나는 공직사회를 조성하겠다”고 말했다.이어 “도는 근무 여건 개선과 권익 향상을 위해 항시 노력할 것”이라며 “‘모두의 도지사’로서 도뿐만 아니라 시군 공무원의 목소리도 열심히 귀담아들어 충남 공직사회가 전국 17개 시도에서 가장 좋은 직장이 될 수 있도록 든든하게 뒷받침할 것”을 약속했다.이날 협약식은 김태흠 지사와 최정희 충남도공무원노조 위원장, 안상진 충남도공무원노조협의회 의장, 교섭위원 등이 참석했다.홍성 이종익 기자