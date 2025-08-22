반려동물과의 건강한 이별 돕는 강서

새달 17일 장례 견학 프로그램

서울 강서구가 반려동물과의 이별을 건강하게 애도할 수 있도록 ‘반려동물 장례 견학’ 프로그램을 준비했다.강서구는 21일 “갑작스러운 반려동물과의 이별에 슬기롭게 대처하고 올바른 추모 문화를 정착시키기 위해 자치구 최초로 견학 프로그램을 마련했다”고 밝혔다. 지난해 서울서베이에 따르면 서울시 반려동물 양육가구는 19.5%에 달하지만, 반려동물 장례 절차에 대한 정보는 부족한 상황이다.참가자들은 다음달 17일 오후 2시부터 5시까지 인천의 전문 반려동물 장례식장에서 전문가 해설을 들으며 장례 절차를 견학한다. 프로그램은 ▲입관, 화장, 봉안, 추모 등 주요 장례 절차 ▲납골당 시설과 봉안 방식 ▲추모석이나 유골함, 액자 등 추모 방법 순으로 안내할 예정이다.다음달 12일까지 참가자 30명을 선착순으로 모집한다. 강서구민 누구나 무료로 참여할 수 있다.진교훈 강서구청장은 “반려동물 장례는 보호자에게 매우 중요한 이별의 순간”이라며 “반려동물에 대한 공감과 따뜻한 시선이 확산되길 바란다”고 말했다.김주연 기자