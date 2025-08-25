안성시, 교육과정 연계형 체험학습 관계자 팸투어 진행



22일 안성시가 마련한 ‘교육과정 연계형 체험학습 관계자 팸투어’ 참석자들이 금광호수 하늘전망대에서 기념 촬영을 하고 있다. (안성시 제공)

경기 안성시는 지난 22일 금광호수와 풍사니랑 일대에서 안성교육지원청 관계자, 초·중학교 교장·교감 및 체험학습 담당 교사, 여행업계 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘교육과정 연계형 체험학습 관계자 팸투어’를 진행했다.안성시가 추진 중인 지속가능관광 시범사업의 하나로 추진됐으며, 역사·문화·생태 자원을 접목한 현장 체험학습 프로그램을 시연하고 교육 현장의 의견을 수렴하기 위해 마련했다. 최근 체험학습 안전사고와 교사의 법적 부담 증가로 현장학습이 위축되는 상황 속에서, 안성시는 학생들이 보다 안전하게 학습할 수 있는 교육적 체험학습 모델을 제시하는 것을 목표로 했다.참가자들은 금광호수에서 문학과 생태를 접목한 ‘호수가 말을 걸어온다면’ 프로그램 체험과 풍사니랑에서 반려동물 예절 교육 프로그램 ‘나의 첫 댕댕이 수업’에 참여해 교육적 가능성을 확인했다.안성시는 팸투어에서 선보인 ‘스펀지맵’ 프로그램을 비롯해 교과과정과 연계 가능한 다양한 교육관광 콘텐츠를 발전시켜 지역 특색을 살린 ‘안성형 체험학습 모델’을 정착시킬 계획이다. 해당 프로그램은 한국여행업협회가 ‘안전여행상품’으로 선정했다.김보라 안성시장은 “안성시는 역사·문화·생태 자원이 풍부함에도 불구하고, 그동안 학생들의 현장체험학습에 충분히 활용되지 못한 아쉬움이 있었다”며 “이번 팸투어가 학생들에게는 더 안전하고 풍부한 학습 기회를, 교사에게는 안심할 수 있는 현장 환경을 제공하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.이어 “교육청과 학교, 여행업계와 협력해 안성만의 차별화된 교육관광 모델을 만들어가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자