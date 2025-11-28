‘누리호 성공’ 발판엔 HD현대중공업

서울Pn

발사대 제작·설치 100% 국산화
독자 기술로 안정적 운용 기반


HD현대중공업이 구축한 발사대에서 발사 준비를 마친 누리호.
HD현대중공업 제공


HD현대중공업의 발사대시스템 기술력이 27일 누리호 4차 발사를 성공적으로 이끌었다.

HD현대중공업은 이날 한국형 발사체 누리호 4차 발사의 ‘발사대시스템’을 총괄 운용했다고 밝혔다. 대중공업은 2020년 제2발사대(지하 3층·연면적 6000㎡)를 완공한 뒤 지상기계설비(MGSE), 추진제공설비(FGSE), 발사관제설비(EGSE) 등 발사대시스템의 전 분야를 독자 기술로 설계·제작·설치했다. 이후 모든 발사 과정에서 발사 전 점검과 발사 운용까지 총괄했다.

특히 HD현대중공업은 누리호 발사대시스템 공정 기술을 100% 국산화해 우리나라가 외국 기술에 의존하지 않고 우주 발사 인프라를 독자적으로 구축·운용할 수 있는 기반을 마련했다.

HD현대중공업은 2007년 나로호 발사대시스템 구축을 시작으로 우주 발사 인프라 분야에 본격 진출해 누리호 1∼4차 발사를 연속해서 지원했다. 이는 러시아 등 외국 기술에 의존했던 2007년 나로호 발사 때와 비교가 된다. 지금은 발사 인프라를 순수한 국내 기술로 완전히 독립했다.

HD현대중공업 관계자는 “이번 4차 발사 성공으로 국내 독자 기술로 구축한 발사대시스템의 안정성이 확인됐다”며 “앞으로도 누리호 5·6차 발사 운용과 함께 차세대 발사체 사업에도 적극적으로 참여해 대한민국 항공우주산업 발전에 기여하겠다”고 말했다.


울산 박정훈 기자
2025-11-28 27면
