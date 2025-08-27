박상현 경기도의원, 부천시 택시복지센터 주차난 해소를 위한 ‘일방통행 도로 노상주차장’확보 제안



박상현 의원이 8월 26일 부천상담소에서 정담회를 열고 부천시 구점자, 손준기 시의원, 부천시 관련 공무원들과 함께 부천시 택시복지센터 주차난 해소를 위한 방안을 모색하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)은 26일 부천상담소에서 부천시 오정구에 건립 예정인 택시복지센터 주변 주차난 해소를 위해 부천시 구점자, 손준기 시의원, 부천시 대중교통과, 주차정책과, 택시화물팀, 주차정택팀 등 실무자들이 머리를 맞댔다.택시복지센터는 택시 운수종사자들의 근로환경 개선을 목표로 경정비센터, 교육훈련실 등 다양한 시설을 통해 택시 기사들에게 교육 및 휴식 공간을 제공할 예정으로 택시 운수종사자들의 오랜 염원을 반영하여 지난 3월 13일 착공식을 열고 현재 건립 중이다.그러나 택시복지센터 주변 공영주차장은 이른 아침과 저녁 시간대에 이미 만차 상태가 되어 이중 주차와 불법 주차가 빈번하게 이루어지고 있다.공영주차장은 월정기 20%, 일일 주차 80% 비율의 방식으로 운영되지만, 택시조합이나 복지센터 전용 공간을 별도로 배정하기에는 형평성 문제와 행정적 한계가 존재하여 주민과 택시 기사 모두 불편을 겪고 있다.이에 따라 박상현 의원은 현장 점검을 통해 “도로 폭이 약 5m에 달하는 일방통행 도로를 확인하고 법정 최소 기준인 2.75m 차로만 확보하면 나머지 공간을 주차장으로 활용할 수 있다”라고 제안했다.따라서 “불법 주차로 활용되던 공간을 제도적으로 주차장으로 전환하면 약 50면 이상의 주차 공간이 확보되어 주민과 택시 기사 모두의 숨통을 틔워 주고 질서 있는 주차 환경이 조성될 것을 기대한다”라고 밝혔다.박상현 의원은 “택시복지센터를 찾는 기사님들이 합리적 사용료를 부담하더라도 안정적으로 주차할 수 있는 환경을 제공하는 것이 필요하다”라며 “이번 대안은 주민과 택시 기사 모두가 함께 혜택을 누릴 수 있는 실질적 해결책”이라고 강조했다.이번 박 의원의 제안은 “단순히 택시복지센터 주차난 해결을 넘어 도시 내 불법 주차 문제를 제도적으로 해소하고 공용 주차장 기능을 강화하는 정책적 의미가 있을 것이라 기대한다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀