“충남-호찌민 프로축구 교류전” 충남도 교류 물꼬



김태흠 지사가 베트남 호찌민시청에서 응우옌 반 득 호찌민시 인민위원장을 만나고 있다. 도 제공



김태흠 충남지사 등 충남도 방문단이 베트남 호치민시청에서 응우옌 반 득 호치민시 인민위원장 등과 기념 사진을 촬영하고 있다. 도 제공

충남도가 베트남 ‘경제·문화 수도’ 호찌민시와 교류·협력 물꼬를 텄다.도는 해외시장 개척 등을 위해 베트남을 방문한 김태흠 지사가 전날 호찌민시청에서 응우옌 반 득 호찌민시 인민위원장을 접견했다.베트남 지방정부는 의결 기관인 인민의회와 집행 기관인 인민위원회가 있다. 인민위원장은 지방정부의 수반으로 정책 집행을 총괄한다.응우옌 반 득 인민위원장은 도와 우호 협력 관계를 맺고 있는 롱안성(현 떠이닝성) 인민위원회 부위원장으로 재직하던 지난 2018년을 비롯해 세 차례에 걸쳐 충남을 방문했었다.김 지사는 지난 3월 인민위원장 취임 축하의 뜻을 전하며 “호찌민은 베트남 무역과 금융의 허브 도시이며, 첨단 산업도 발전하고 있어 충남과 서로 교류할 수 있는 분야가 많다고 생각한다”고 말했다.이어 “베트남과 한국은 전략적 동반자이자, 사돈의 나라, 형제의 국가라고 생각한다”며 “한국과 베트남, 충남과 호찌민의 공동 번영을 위해 함께 노력하자”고 강조했다.김 지사는 내년 4월 충남에서 열리는 태안국제원예치유박람회에 호찌민 대표단 방문과 충남과 호찌민 프로축구팀 교류전 개최도 제안했다.응우옌 반 득 위원장은 “호찌민은 산업이 발전해 있는 지역으로, 해양레저와 재생에너지 등의 분야에서 충남과 충분히 협력할 수 있을 것으로 생각한다”며 “호찌민과 충남의 협력 관계를 한층 강화하고, 많은 한국 기업이 호찌민에 투자할 수 있도록 힘써 달라”고 했다.태안국제원예치유박람회 대표단 파견과 프로축구팀 교류전 제안에도 동의했다.김 지사와 응우옌 반 득 위원장은 특히 양 지역 대외협력 담당자 간 ‘핫라인’을 구축해 상호 관심사와 향후 교류·협력 방안을 공유·논의하고, 조속한 시일 내 다시 만날 것도 약속했다.베트남 남부 메콩강 유역 동쪽에 있는 호찌민은 면적이 6772.59㎢로 충남(8247.54㎢)보다 작지만, 인구는 1400만명으로 충남(2025년 7월 213만 6299명)의 6배가 넘는다. 2023년 기준 지역내총생산(GRDP)은 665억 달러, 1인당 GRDP는 7500달러다.한편, 도는 이날 베트남 호찌민시 JW메리어트 사이공에서 경제 파트너십과 전략적 협력 관계 구축 등을 위한 ‘2025 충청남도-호찌민시 기업인의 밤’ 행사를 열었다.홍성 이종익 기자