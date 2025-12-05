광주 ‘AI 모빌리티 위성’ 2027년 우주로

누리호 탑재… 데이터 처리 실증

광주시 주관·조선대 개발 총괄



오는 2027년 우주로 보내질 ‘광주 AI 모빌리티 위성’ 개념도.

광주광역시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주시가 주도해 개발하는 인공지능(AI) 기반 큐브위성이 오는 2027년 우주로 향한다. 광주시는 우주항공청이 지원하고 한국항공우주연구원이 주관하는 누리호 6차 발사 부탑재위성 공모에 ‘광주 AI 모빌리티 위성’(GAiMSat-1)이 선정됐다고 4일 밝혔다. 이 위성은 2027년 중반 전남 고흥 나로우주센터에서 예정된 누리호 6차 발사를 통해 우주로 보내질 예정이다.위성개발 사업은 산·학·연·관 협력으로 진행된다. 광주시가 주관하고 조선대가 총괄한다. 또 광주테크노파크·광주미래차모빌리티진흥원·인공지능산업융합사업단·한국생산기술연구원 등 지역 혁신기관과 ㈜해웍스, ㈜스페이스랩 등 지역기업이 참여한다. 국산화율을 61%까지 끌어올리기 위해 추진기, AI 컴퓨팅 모듈 등 주요 부품은 국내 생산 제품을 사용할 계획이다. 약 530㎞ 고도의 태양동기궤도에 올라갈 위성은 AI와 미래 모빌리티 관련 데이터 수집이 핵심 임무다. 광주시 관계자는 “위성을 통해 수집한 데이터를 바탕으로 AI 모빌리티 차세대 이동체 기술의 환경 예측과 운행 최적화 모델을 개발할 계획”이라며 “지역의 AI·모빌리티 산업과 우주항공산업 간 연계를 강화해 동반 상승효과를 이끌 것”이라고 말했다.광주 홍행기 기자