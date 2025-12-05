서울Pn

광주 북구청에 ‘산타 오셨네~’
4일 광주 북구청 공무원들이 청사 외벽을 장식한 산타클로스 인형을 살피며 즐거워 하고 있다. 북구는 크리스마스 시즌을 맞아 내년 초까지 산타클로스 인형을 내걸 예정이다.
2025-12-05 27면
