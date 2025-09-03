이종환 서울시의회 부의장, 2025 서울의료관광 국제트래블마트 개막식 참석

서울시의회 이종환 부의장(국민의 힘, 강북1)은 지난 2일 여의도 콘래드 서울 호텔에서 국내외 의료관광 관계자들이 한자리에 모인 ‘2025 서울의료관광 국제트래블마트’ 개막식에 참석했다.
이날 개막식에서는 서울시 정무부시장을 비롯해 관광업계 협·단체 회장단 등 100여 명과 트래블마트 참가업체 총 370개사(국내 셀러 300, 해외 바이어 70)가 참여했으며, 이 행사는 지난 1일부터 3일까지 이어진다.
올해로 7회차를 맞은 ‘서울의료관광 국제트래블마트’는 국내 최대 규모의 의료관광 기업 상담회(B2B)로서 해외 바이어(Buyer)와 국내 셀러(Seller) 간의 정기적인 협업을 이뤄내며 서울을 글로벌 의료 관광 중심지로 성장시키는 데 큰 역할을 해 온 행사이다.
이 부의장은 축사에서 “서울 의료관광산업은 최근 몇 년 사이 괄목할 만한 성장을 이뤄, 지난해 서울을 찾은 의료관광객은 100만명을 돌파하여 세계 속에서 의료관광 경쟁력이 입증됐다”라며 이는 서울시 의료관광 협력기관 여러분의 노력이 함께 만든 값진 성과라고 말했다.
이 부의장은 “국제트래블마트가 서울 의료관광의 미래 비전과 글로벌 네트워크 확장의 중요한 장이 될 것으로 기대한다”라며, 서울시의회에서도 의료관광이 단순한 산업을 넘어, 시민의 삶의 질을 높이고, 지역경제 활성화, 나아가 서울의 국제적 위상을 강화하는 핵심 전략산업으로 자리매김할 수 있도록 제도적, 정책적 지원에 최선을 다하겠다고 밝혔다.
온라인뉴스팀