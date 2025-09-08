경북도의회 ‘경북도 드론산업 활성화 방안 연구회’, 연구용역 중간보고회 개최

서울Pn

드론산업을 경북도의 핵심 성장 동력으로 육성


  •
지난 4일 경북도 드론산업 활성화 방안 연구 용역’ 중간보고회를 개최한 경북도의회 의원연구모임 ‘경북도 드론산업 활성화 방안 연구’(대표 임병하 의원). 경북도의회 제공


경북도의회 의원연구모임인 ‘경북도 드론산업 활성화 방안 연구’(대표 임병하 의원)는 지난 4일 도의회 다목적실에서 ‘경북도 드론산업 활성화 방안 연구 용역’ 중간보고회를 개최했다.

이번 보고회는 지난 6월 경북연구원에 의뢰해 착수한 연구용역의 진행 경과를 점검하고, 연구 결과에 대한 다양한 의견을 교환하기 위해 마련되었다.

연구 책임을 맡은 경북연구원 박선율 박사는 중간보고에서 ▲국내·외 드론산업 현황 분석 ▲해외 주요국의 드론산업 육성 정책 및 사례연구 ▲경북도 드론산업 현황 및 강점 분석 ▲경북도 드론산업 활성안 방안 도출 ▲드론 산업 활성화를 위한 단기 및 중장기 전략 등 경북도의 드론산업 특성과 잠재력을 진단하고 정책 대안을 제시했다.

임병하 대표의원은 “이번 연구용역을 통해 경상북도 드론산업의 잠재력과 미래 비전을 확인할 수 있었다”면서 드론기술 개발 투자 확대, 전문인력 양성 시스템 구축, 규제 개선, 산업 생태계 조성 등 실효성 있는 연구결과를 도출해 주기 바란다”고 주문했다.

이어 “도의회 차원에서도 드론산업이 경북의 핵심 성장 동력으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 강조했다.

‘경북도 드론산업 활성화 방안 발전연구회’는 임병하 대표의원을 비롯해 김경숙, 김용현, 김홍구, 박창욱, 윤철남 의원 등 6명으로 구성되어 있으며, 경상북도 드론산업의 발전 전략 마련을 위해 연구 활동을 지속적으로 이어갈 예정이다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
