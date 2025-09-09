경기관광공사, ‘먹고 보고 즐기는 오감만족 연천 여행 팸투어’ 진행

서울Pn

끼투어 기자단, 블로거 등 참여…연천 신규 관광지 매력 홍보


9일 먹고, 보고 즐기는 오감만족 연천 여행 팸투어’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다 (경기관광공사 제공)


경기관광공사(이하 공사)가 9일 연천군 일대에서 ‘먹고, 보고 즐기는 오감만족 연천 여행 팸투어’를 진행했다.

팸투어에 참가한 경기관광 전문 필진인 ‘끼투어 기자단’과 블로거, 인스타그래머 등 다양한 분야의 콘텐츠 크리에이터들이 연천의 신규 관광지 등을 체험하고 이를 바탕으로 온라인 콘텐츠를 제작, 확산하기 위해 마련됐다.

팸투어는 ▲연천군 선사유적지에서 사냥 및 바베큐 시식 체험 ▲은대리 문화벽돌공장에서 연천의 향·소리를 담은 미디어아트 전시 관람 ▲‘경기노포’로 선정된 할매왕족발에서의 중식 ▲연천양조장에서 연천 특산물 율무로 만든 동동주 양조 체험 ▲전통 한옥 분위기의 세라비 한옥카페에서 차 마시기 ▲댑싸리 공원에서 노을과 함께 인생샷 촬영하기 등의 순으로 진행됐다.

체험 뒤 제작된 콘텐츠는 공사 누리집 ‘경기관광플랫폼’ 기자단 블로그와 SNS 등에 올려, 연천의 맛과 멋을 알릴 예정이다.

또 이날 오후 4시 30분부터는 40분간 공사 운영 인스타그램에서 ‘천고마비의 계절, 가을 미리 준비하기!’라는 주제로 라이브 방송도 함께 진행한다. 9월 경기도 축제와 행사, 가을꽃 명소, 독서의 계절에 가볼 만한 도서관 등을 실시간으로 소개된다.

경기관광공사 김영식 홍보마케팅팀장은 “이번 팸투어는 연천군의 지원 및 협력하에 연천만의 다채로운 매력을 알리는 데 역점을 두었다”며 “다양한 참가자들이 제작하는 재미있고 유익한 콘텐츠를 통해 관광지 연천의 새로운 면모가 더 많이 알려지고, 경기도 북부 관광 활성화에도 기여하길 기대한다”라고 말했다.

안승순 기자
