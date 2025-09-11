정윤경 경기도의회 부의장, “전통 명인들의 숙원인 판로 확대, 도민과 함께 전통의 맛 나눔”

서울Pn

정윤경 부의장이 9월 10일 경기도의회 1층 로비에서 열린 ‘경기도 전통식품 홍보 및 추석특별전’에 참석해 테이프 커팅식에 함께하며 행사를 격려하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 정윤경 부의장(더불어민주당, 군포1)은 9월 10일(수) 경기도의회 1층 로비에 마련된 ‘경기도 전통식품 홍보 및 추석특별전’에 참석해 격려했다.

이번 특별전은 경기도의회가 주최하고 더불어민주당이 주관하여 마련된 행사로, 전통식품 명인들과 참여 기업의 판로 확대를 지원하는 의미 있는 자리다.

정윤경 부의장은 인사말을 통해 “이번 행사는 단순한 전시를 넘어, 농수산물 할인쿠폰을 통한 30% 할인 혜택까지 제공해 도민들이 가까이에서 전통의 가치를 체험할 수 있도록 기획됐다”며 “전통 명인 여러분의 숙원인 판로 확대라는 과제를 도의회와 도가 함께 살뜰히 품어낸 첫걸음”이라고 강조했다.


정윤경 경기도의회 부의장이 ‘경기도 전통식품 홍보 및 추석특별전’ 행사장에서 인사말을 통해 전통식품 명인과 참여 기업의 판로 확대 취지를 강조하고 있다. (사진=경기도의회)


이번 행사에는 김치 명인 유정임, 전통주 감홍로의 이기숙, 해물섞박지의 이하연, 하늘청 식혜의 문완기, 고사리 나물의 고화순 등 총 18개 기업이 참여, 떡, 술, 전병 등 다양한 전통식품을 선보인다. 정윤경 도의원은 “한 조각, 한 모금, 한 줌의 전통식품이 우리 문화의 단단한 축을 이루는 것 같다”며 도민들의 적극적인 관심과 참여를 요청했다.

정윤경 도의원은 이어 “정성껏 준비한 추석특별전이 도민들에게 가까이 다가가길 바라며, 명인 여러분께는 판로 확대와 응원의 발자국이 되길 기대한다”며 “이번 전시를 기획하고 실현해주신 더불어민주당 최종현 대표님과 준비해주신 모든 관계자 분들께 감사 드린다”고 덧붙였다.

『경기도 전통식품 홍보 및 추석특별전』은 오늘부터 내일까지 진행되며, 행사 기간에 예약한 물품은 명절에 맞춰 원하는 장소까지 배송된다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
