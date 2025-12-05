기획예산처, 해수부 자리로… 내년 상반기 세종청사 재배치

해수부 8일 부산 이전 등 대이동

예산처, 재경부 가까운 5동으로

조직 개편 따라 흩어진 부서 모아

정부세종청사가 정부 조직 개편에 맞춰 대대적인 재배치에 들어간다. 행정안전부 정부청사관리본부는 오는 8일 해양수산부 부산 이전을 시작으로 대대적인 이사에 착수한다고 4일 밝혔다.이번 재배치의 가장 큰 축은 내년 1월 2일 출범하는 기획예산처다. 정부는 지난 9월 기획재정부의 예산·재정 기능을 ‘기획예산처’로, 경제정책 기능을 ‘재정경제부’로 분리하는 내용의 조직개편안을 발표한 바 있다. 새 기획예산처는 해수부가 쓰던 5동으로 옮긴다. 재정경제부가 있는 중앙동과 가까운 곳에 배치해 민원·현안 대응 동선을 최소화하겠다는 취지다. 다만 출범 시점까지 사무공간 구축을 모두 끝내기 어려워 약 3개월간은 중앙동과 임차 사무실을 병행해 쓸 예정이다.부처별 기능을 한곳에 모으는 작업도 진행된다. 산업통상부(13동)에 있던 ‘기후에너지환경부 에너지실’은 기후부가 주로 사용하는 6동으로 이동해 환경·기후·에너지 정책을 한 건물에서 추진하는 체계를 갖춘다. 외부 건물(세종 반곡동)에 떨어져 있던 ‘고용노동부 산업안전보건본부’는 차관급 격상에 따라 노동부(11동)로 들어와 본부와의 연계성을 강화한다. 이에 따라 중앙노동위원회는 현 노동부 청사에서 나와 해수부 일부 부서가 있던 4동으로 이전한다.아울러 농림축산식품부 일부 부서는 ﻿5동으로, 산업부 무역위원회는 ﻿13동으로 옮기는 등 흩어졌던 기능을 묶는 공간 재정렬 작업도 동시에 진행된다. 기관별로 평균 2개월 정도의 이사 기간을 고려하면, 세종청사 재배치는 내년 상반기 안에 마무리될 전망이다.세종 한지은 기자