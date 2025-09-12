남경순 경기도의원, 경기도사회적경제원 원장 인사청문회에서 ‘실질적 성과’ 촉구

경기도의회 인사청문특별위원회 남경순 의원(국민의힘, 수원1)은 9월 11일 열린 경기도사회적경제원 원장 임명후보자 인사청문회에서 사회적경제원의 역할과 성과에 대해 심도 있는 질의를 했다.
남 의원은 “이제 막 3년 차에 접어든 경기도사회적경제원이 설립 목적을 되새겨 실질적인 성과를 내야 할 시기”라고 강조하며, 후보자에게 경기도사회적경제원의 명확한 설립 목적을 물었다.
이어 “사회적경제원은 단순한 예산 집행 기관이 아니라, 사회적 가치를 창출하고 지역 경제에 기여하는 데 주력해야 한다”며, 기관의 구체적인 발전 방안 마련을 주문했다.
이에 남양호 후보자는 “지금까지 쌓아온 모든 역량을 쏟아부어 경기도사회적경제원이 도민에게 꼭 필요한 기관으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.
남 의원은 “후보자가 원장으로 임명되면 위원회는 사회적경제원의 변화와 혁신 과정을 지속적으로 점검하고 견제할 것”이라며, “이번 인사청문회에서 약속한 바를 반드시 이행하여 도민의 기대에 부응하는 기관으로 만들어주길 바란다”고 덧붙였다.
온라인뉴스팀