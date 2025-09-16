나눔으로 이어진 민생쿠폰…명동 샬트로 성 바오로 수녀회의 추석 선물

서울Pn

730만원 식료품 후원…저소득 50세대 전달키로


민생쿠폰으로 식료품 기부한 명동 수녀회
명동 샬트르 성 바오로 수녀회가 민생화복 소비쿠폰으로 구매한 식료품을 기부하기 위해 서울 중구 명동주민센터에 전달했다.
중구 제공


서울 중구는 명동 샬트르 성 바오로 수녀회가 지역사회 어려운 이웃을 위해 730만원 상당의 식료품 세트를 명동주민센터로 전달했다고 16일 밝혔다.

이번 후원은 지난달 발급받은 ‘민생회복 소비쿠폰’을 수녀회가 개인적으로 사용하지 않고, 어려운 이웃을 위해 준비한 것이다.

소비쿠폰 1차 발급 당시 명동주민센터는 고령층이 많이 거주하는 명동 샬트르 성 바오로 수녀원에 방문해 150여명의 수녀들에게 현장 신청을 받아 카드 발급을 도왔다.

이에 수녀들은 “받은 혜택을 다시 지역사회에 돌려주자”는 마음을 모았다고 중구는 전했다. 수녀회는 소비쿠폰으로 햇반, 라면, 갈비탕·설렁탕 같은 밀키트, 김 등을 구입해 지난 5일 명동주민센터로 배송했다.


명동주민센터와 지역사회보장협의체는 이 식료품을 추석을 맞아 저소득 가정 50세대의 안부를 살피고 전달할 예정이다.

김길성 중구청장은 “수녀님들이 전해주신 특별한 선물 덕분에 명동이 더욱 훈훈해졌다”며 “중구도 수녀님들의 따뜻한 마음을 이어받아 소외되는 이웃이 없도록 더욱 세심히 살피겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
