마포 예비 부모들 클래식·감성 태교에 감동

‘임산부의 날’ 행사에 50쌍 참석

영유아 심폐소생술 강의도 진행



박강수(오른쪽) 서울 마포구청장이 지난 11일 ‘임산부의 날’ 기념행사에서 영유아 심폐소생술(CPR) 강의를 지켜보고 있다.

마포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구는 지난 11일 마포중앙도서관 6층 세미나실에서 ‘임산부의 날 기념행사’를 열고 임신과 출산의 소중함을 되새겼다고 12일 밝혔다.이번 행사는 임신부 부부 50쌍이 참석한 가운데 클래식 태교 음악회와 감성태교 토크 콘서트 등 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다. 현악 4중주의 선율로 시작된 태교 음악회는 예비 부모들에게 따뜻한 감동을 전했으며, 이어 출산장려 슬로건 및 사진 공모전 시상식이 진행돼 수상자들의 창의적인 아이디어와 따뜻한 메시지로 출산 친화 분위기 확산에 힘을 더했다.감성태교 토크 콘서트에서는 임신·출산·육아 전문 강사 이은영 비커밍맘스쿨 대표가 진행을 맡아 예비 부모들에게 실질적이고 유익한 조언들을 전했다. 또 포토부스, 영유아 심폐소생술(CPR) 강의, 임산부 약물 상담 등 다양한 체험 부스도 마련됐다.박강수 마포구청장은 출산장려 공모전 수상자에게 시상한 뒤 인사말을 통해 “이전에는 경험하지 못한 새로운 삶의 여정을 준비하는 여러분께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “앞으로도 다양한 정책적 지원으로 아이와 엄마의 건강한 내일을 만들어 가겠다”고 했다.김동현