마포 예비 부모들 클래식·감성 태교에 감동

‘임산부의 날’ 행사에 50쌍 참석
영유아 심폐소생술 강의도 진행
서울 마포구는 지난 11일 마포중앙도서관 6층 세미나실에서 ‘임산부의 날 기념행사’를 열고 임신과 출산의 소중함을 되새겼다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 임신부 부부 50쌍이 참석한 가운데 클래식 태교 음악회와 감성태교 토크 콘서트 등 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다. 현악 4중주의 선율로 시작된 태교 음악회는 예비 부모들에게 따뜻한 감동을 전했으며, 이어 출산장려 슬로건 및 사진 공모전 시상식이 진행돼 수상자들의 창의적인 아이디어와 따뜻한 메시지로 출산 친화 분위기 확산에 힘을 더했다.
감성태교 토크 콘서트에서는 임신·출산·육아 전문 강사 이은영 비커밍맘스쿨 대표가 진행을 맡아 예비 부모들에게 실질적이고 유익한 조언들을 전했다. 또 포토부스, 영유아 심폐소생술(CPR) 강의, 임산부 약물 상담 등 다양한 체험 부스도 마련됐다.
박강수 마포구청장은 출산장려 공모전 수상자에게 시상한 뒤 인사말을 통해 “이전에는 경험하지 못한 새로운 삶의 여정을 준비하는 여러분께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “앞으로도 다양한 정책적 지원으로 아이와 엄마의 건강한 내일을 만들어 가겠다”고 했다.
김동현
2025-10-13 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지