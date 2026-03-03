서초, 초등 4~6학년에 김창숙·윤봉길 교육

서울Pn

‘보훈 현장 체험’ 오늘부터 접수
 개인별 신청·토요일 과정 신설


  •
서초구 ‘2026년 청소년 보훈 현장 체험학습’ 포스터


서울 서초구는 청소년들이 현장 체험을 통해 보훈의 의미를 되새기고 나라 사랑의 가치를 자연스럽게 익힐 수 있도록 ‘2026년 청소년 보훈 현장 체험학습’을 본격 운영한다고 2일 밝혔다.

2023년 서울시 최초로 시작해 올해로 4회째를 맞는 이 프로그램은 초등학교 4~6학년을 대상으로 관내 현충 관련 시설을 방문해 역사와 보훈의 가치를 직접 체험하는 방식으로 진행된다. 구는 지난해 학교 신청으로만 운영했던 방식에서 올해부터는 개인 단위 신청을 새롭게 도입하고, 토요일 과정을 신설해 참여 기회를 넓혔다.

구체적으로 심산김창숙기념관을 방문해 선생의 독립정신을 기리는 ‘심산 무궁화’와 ‘심산 김창숙 종이 인형’ 만들기 체험을 하고, 매헌윤봉길의사기념관을 방문해 ‘AI(인공지능) 윤봉길 의사와의 만남’, ‘매화꽃 만들기’, ‘크로마키 체험’ 등을 하게 된다. 참여자 모집은 3일부터 선착순으로 진행된다. 신청은 포스터에 게시된 QR코드 스캔 후 모바일로 접수하면 된다.

전성수 구청장은 “이번 보훈 현장 체험학습을 통해 미래 세대인 청소년들이 보훈의 가치를 이해하고 공감할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-03-03 21면
