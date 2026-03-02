동작, 행안부 혁신평가 2년 연속 우수기관

서울Pn

혁신 확산 노력 등 5개 분야 우수
‘동작레디액션’ 등 주민 참여 호평

서울 동작구는 행정안전부가 주관하는 ‘2025년 지방정부 혁신평가’에서 2년 연속 우수기관에 선정됐다고 1일 밝혔다.

지방정부 혁신평가는 전국 243개 지자체를 대상으로 혁신역량, 혁신성과, 자율 부문의 총 10개 세부 지표를 평가해 시상한다. 동작구는 혁신 활동 참여 및 혁신성과 확산 노력, 주민 소통·참여 강화 등 5개 분야에서 우수 등급을 받았다.

구는 혁신담당관을 구성해 운영하고, 1부서 1혁신과제 수립 등 혁신 참여 활동을 꾸준히 지속해 온 점이 혁신성과 확산 노력에서 좋은 평가를 받았다. 특히 지난해 청년만원주택 등 차별화된 정책으로 대한민국 지방자치경영대전 지역청년 지원 분야에서 우수상을 받았고, 동작구형 효도패키지와 같은 특색 있는 사업들도 구만의 대표적 혁신 정책 사례로 꼽힌다.

주민으로 구성된 주민참여형 모델 ‘동작레디액션’ 팀을 꾸려 문화·복지 등 행정 전반에 주민들의 목소리를 반영한 점도 좋은 점수를 받았다.

박일하 구청장은 “2년 연속 우수 혁신기관 선정은 전 직원과 구민이 함께 이뤄낸 값진 성과”라며 “앞으로도 주민들이 일상에서 변화를 직접 체감할 수 있도록 소통 중심의 혁신 행정을 지속 추진하겠다”라고 강조했다.


박재홍 기자
2026-03-02 21면
