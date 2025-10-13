규제 혁신 선도 안양시, 전국 최초 ‘맨홀 충격 방지구’ 실증



안양시 수원지법 안양지원 옆 도로에 설치된 맨홀 충격 방지구(안양시 제공)

경기 안양시는 전국 최초로 ‘맨홀 충격 방지구’ 실증 작업에 들어갔다고 13일 밝혔다.안양 기업 알엠씨테크가 개발한 맨홀 충격 방지구는 기울기가 맞지 않는 맨홀 뚜껑 위에 높이를 맞춰 설치해 맨홀 주변 도로와의 높낮이 차이를 신속하고 경제적으로 평탄화할 수 있는 제품이다.인증 기준이 없어 시장 출시는 물론 실증조차 불가능한 상황이었으나, 안양시의 규제 개선 추진을 통해 지난해 5월 산업통상자원부로부터 산업융합 규제샌드박스 실증 특례 승인받게 돼시험, 검증할 수 있었다.이에 따라 알엠씨테크는 현재까지 ▲수원지법 안양지원 옆 도로 ▲공작부영아파트 입구 등 2곳에 맨홀 충격 방지구를 설치한 데 이어 이달 중 ▲귀인로 GS주유소 앞 ▲안양소방서 귀인119안전센터 앞 ▲관평사거리 안양금융센터 앞 등 3곳에 추가 설치할 계획이다.안양시는 2027년 9월까지 모두 10곳의 맨홀을 대상으로 실증작업을 벌여 제품의 내구성 및 맨홀의 수명 연장 여부 등을 모니터링한다.또 안전을 위해 맨홀 주변 가로등에 실증 관련 안내문을 부착하고, 맨홀 충격 방지구 모니터링 전용 소형 시시티브이(CCTV)를 설치해 24시간 모니터링을 실시할 계획이다.최대호 안양시장은 “이번 실증은 전국에서 처음 추진되는 사례로, 도로 위의 안전을 한층 강화하고 혁신 기술이 제도권 안에서 자리 잡을 수 있는 기반이 될 것”이라며 “시민들이 더욱 안전하고 쾌적한 도로 환경을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.한편, 안양시는 행정안전부 지방규제혁신 경진대회 3년 연속 최우수상 수상, 행정안전부 지방규제혁신 성과평가 2년 연속 최우수 기관 선정, 적극행정 우수기관에 5년 연속 선정됐다.안승순 기자