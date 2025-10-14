진주시 ‘하모어린이병원’ 지정…야간·휴일 소아진료 공백 메운다

진주형 달빛어린이병원으로 고려병원 지정
‘전문의 진료-약 처방-수령’ 서비스 제공
경남 진주시는 진주고려병원을 ‘진주 하모어린이병원’으로 지정하고, 20일부터 야간·휴일 진료 서비스를 시행한다고 14일 밝혔다.
‘진주 하모어린이병원(진주형 소아 야간·휴일 진료 기관, 달빛어린이병원진주형)’은 평일 야간(월~금 오후 6시~오후 11시)과 휴일(토·일요일·공휴일 오전 10시~오후 6시)에도 전문성을 갖춘 소아청소년과 전문의가 진료하는 병원을 말한다.
진주고려병원은 인근에 있는 뉴경남약국과 협력체계도 구축했다. 진료 후 약 처방과 수령까지 원스톱 서비스를 제공한다.
진주고려병원은 지역응급의료기관으로 지정돼 있다. 시는 이곳에 진주 하모어린이병원이 들어선 만큼 응급상황 발생 때 상급병원 응급실과 연계가 더 신속하고 원활하게 이뤄지리라 본다.
진주 하모어린이병원은 평일 주간에는 운영하지 않는다. 평일 주간 진료는 일반 소아청소년과 병의원을 통해 가능하다.
시는 진주 하모어린이병원 사업이 성공적으로 추진할 수 있도록 자체 예산을 확보해 병원 운영을 독려하고 지원할 방침이다.
진주 이창언 기자