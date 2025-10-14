진주시 ‘하모어린이병원’ 지정…야간·휴일 소아진료 공백 메운다

서울Pn

진주형 달빛어린이병원으로 고려병원 지정
‘전문의 진료-약 처방-수령’ 서비스 제공


  •
진주시청 전경. 2025.10.14. 진주시 제공


경남 진주시는 진주고려병원을 ‘진주 하모어린이병원’으로 지정하고, 20일부터 야간·휴일 진료 서비스를 시행한다고 14일 밝혔다.

‘진주 하모어린이병원(진주형 소아 야간·휴일 진료 기관, 달빛어린이병원진주형)’은 평일 야간(월~금 오후 6시~오후 11시)과 휴일(토·일요일·공휴일 오전 10시~오후 6시)에도 전문성을 갖춘 소아청소년과 전문의가 진료하는 병원을 말한다.

진주고려병원은 인근에 있는 뉴경남약국과 협력체계도 구축했다. 진료 후 약 처방과 수령까지 원스톱 서비스를 제공한다.

진주고려병원은 지역응급의료기관으로 지정돼 있다. 시는 이곳에 진주 하모어린이병원이 들어선 만큼 응급상황 발생 때 상급병원 응급실과 연계가 더 신속하고 원활하게 이뤄지리라 본다.

진주 하모어린이병원은 평일 주간에는 운영하지 않는다. 평일 주간 진료는 일반 소아청소년과 병의원을 통해 가능하다.

진주시 관계자는 “진주 하모어린이병원은 단순한 야간·휴일 진료 기관을 넘어 시가 주도적으로 조성한 아이 키우기 좋은 의료 인프라이자 지역 특화형 공공의료 정책”이라며 “아이와 부모가 안심할 수 있는 도시, 의료공백 없는 도시를 만들고자 민관 협력체계를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

시는 진주 하모어린이병원 사업이 성공적으로 추진할 수 있도록 자체 예산을 확보해 병원 운영을 독려하고 지원할 방침이다.

진주 이창언 기자
