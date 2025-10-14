김동연, ‘달달버스’ 타고 경기북부 대개발 민생투어



14일 김동연 경기도지사 연천군을 찾아 ‘경기도소방학교 북부캠퍼스 건립’ 과 관련한 현장간담회를 갖고 있다. (경기도 제공)

김동연 경기도지사가 대표적인 소통 방식인 ‘민생경제 현장투어’로 연천, 가평, 동두천, 포천 등 경기 북 지역을 차례로 찾아 민생행보를 이어가고 있다.김 지사의 여덟 번째 ‘민생투어’ 지역은 인구소멸지역인 연천·가평과 인구소멸관심지역인 동두천·포천이다.김 지사는 첫 일정으로 14일 ‘달달버스(달려간 곳마다 달라집니다)’를 타고 연천군을 찾아 ‘경기도소방학교 북부캠퍼스 건립’을 차질 없이 추진하고 ‘2029년 연천세계구석기 엑스포’를 연천군과 공동 개최하겠다고 밝혔다.경기도소방학교 북부캠퍼스는 연천군 백학면 통구리 일대 21만2,541㎡에 총 493억 원을 투입해 2029년 완공, 2030년 개교할 예정이다.김 지사는 “캠퍼스가 문을 열면 지역경제를 활성화하고, 나아가 도민들의 안전의식을 고취하는 등 (재난 대응) 패러다임을 바꾸는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.연천에 이어 김 지사는 16~17일 이틀간 동두천, 포천, 가평 등을 차례로 방문한다.동두천에서는 이재명 대통령이 취임 직후 언급한 미군 반환공여지 개발 방안 등을 도출하기 위한 실마리를 풀기 위한 토론회를 연다.포천에서는 지난 7월 경기 RE100 최우수마을로 선정된 포천 마치미마을을 찾고, 가평에서는 올여름 폭우 피해로 집으로 돌아가지 못한 이재민들과 간담회를 갖는다.지난 8월 20일 시작해 지금까지 8개 시·군 민생현장을 방문한 김 지사는 오는 11월까지 경기도 31개 시·군 모두를 방문할 예정이다.안승순 기자