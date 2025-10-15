과천 교육구조개선 용역, 일반고 3개→2개···2개교 통폐합, 1개교 남녀공학 전환

경기 과천시는 지난 14일 과천시청소년수련관 4층 공연장에서 ‘과천시 교육구조개선 연구용역 최종보고회’를 열고 일반고 3개를 1개로 줄이는 방안을 제안했다.
현재 과천시는 고등학생 수 감소에 따른 내신 불이익과 중학교 과밀로 인한 학습 환경 악화가 동시에 나타나는 등 교육구조의 불균형이 심각한 상황이다.
과천시는 이런 구조적 문제를 해결하기 위해 지난 4월 용역을 발주하고 8월 중간 보고회를 거쳐 마지막 단계로 이날 보고회를 가졌다.
신계용 과천시장과 시의회 의장, 도의원, 시의원, 교육구조개선협의체 및 교육발전협의회 위원 등 50여 명이 참석한 가운데 책임연구를 맡은 한국학중앙연구원 박대권 교수가 연구 결과와 최종 대안을 발표했다.
최종 대안으로는 관내 3개 일반고 중 1개교를 남녀공학 중학교로 전환하고, 나머지 2개교를 통합해 1개교 2캠퍼스로 운영하는 방안이 제안됐다.
과천시는 연구용역 결과를 토대로 교육청 등 관계기관과 협의해 실행 가능한 교육구조 개선 방안을 마련할 계획이다.
안승순 기자