과천 교육구조개선 용역, 일반고 3개→2개···2개교 통폐합, 1개교 남녀공학 전환



신계용 과천시장이 14일 열린 ‘과천시교육구조개선 연구용역 최종보고회’에서 인사말을 하고 있다. (과천시 제공)

경기 과천시는 지난 14일 과천시청소년수련관 4층 공연장에서 ‘과천시 교육구조개선 연구용역 최종보고회’를 열고 일반고 3개를 1개로 줄이는 방안을 제안했다.현재 과천시는 고등학생 수 감소에 따른 내신 불이익과 중학교 과밀로 인한 학습 환경 악화가 동시에 나타나는 등 교육구조의 불균형이 심각한 상황이다.과천시는 이런 구조적 문제를 해결하기 위해 지난 4월 용역을 발주하고 8월 중간 보고회를 거쳐 마지막 단계로 이날 보고회를 가졌다.신계용 과천시장과 시의회 의장, 도의원, 시의원, 교육구조개선협의체 및 교육발전협의회 위원 등 50여 명이 참석한 가운데 책임연구를 맡은 한국학중앙연구원 박대권 교수가 연구 결과와 최종 대안을 발표했다.최종 대안으로는 관내 3개 일반고 중 1개교를 남녀공학 중학교로 전환하고, 나머지 2개교를 통합해 1개교 2캠퍼스로 운영하는 방안이 제안됐다.신계용 과천시장은 “교육 문제는 과천 전체의 미래와 직결된 과제로 아이들의 미래를 위해 어려움이 있더라고 함께 해내야 한다고 생각한다”라며 “구조적 문제를 해결한다는 것이 결코 쉽지 않지만 과천 교육의 새로운 출발점이 되길 바라며 앞으로도 과천 교육의 미래를 위해 끝까지 책임지고 최선을 다하겠다”라고 말했다.과천시는 연구용역 결과를 토대로 교육청 등 관계기관과 협의해 실행 가능한 교육구조 개선 방안을 마련할 계획이다.안승순 기자