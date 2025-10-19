서울Pn

검색

해외 신용카드로 버스·지하철 탄다…서울 ‘오픈루프

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 어르신 놀이터 25개 모든 자치구에 조성

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

구로구, 23일 G밸리 해외바이어 초청 수출 상담

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서대문구-세브란스병원, ‘심뇌혈관질환 예방’ 건강

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘하천이 산불 진화 자원으로’…경남도, 다기능 담수보 첫 도입 나서

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지리산 권역 함양·산청 하천에 시범 설치
“하천수 활용해 진화 골든타임 확보”


  •
올해 3월 경남 산청 일대에서 난 산불 진화 과정에서 덕천강 하천수가 소방용수로 활용되고 있다. 2025.10.19. 경남도 제공


경남도가 전국 최초 ‘산불재난 대응 다기능 담수보’ 설치를 추진한다.

19일 경남도 설명을 보면, 도는 올 3월 산청·하동 지리산 일대에서 난 산불 진화 과정에서 하천수가 큰 도움이 됐다고 봤다. 이를 계기로 산불 발생 때 담수보 설치를 기획하게 됐다.

시범 대상지(후보지)는 지리산 권역 함양 임천과 산청 덕천강(지방하천)이다.

이들 하천은 산불 조심 기간(11월~5월) 충분한 용수 확보가 가능한 하천 폭 60m 이상·유역면적 50㎢ 이상의 중형 하천이다.

각 대상지에는 높이 1.5~2.0m 규모 유압식 가동보를 설치, 최대 1만 8000톤의 물을 채울 수 있다.

필요 때 보를 세워 확보한 담수를 활용하고 홍수기에는 보를 눕혀 하천 흐름을 유지하는 구조를 적용한다. 계획홍수위 변경 없이 설치할 수 있는 친환경 공법이 적용된다.

사업비는 보당 약 13억원 규모로 잡았다. 도는 올 하반기 설계용역을 완료해 내년 상반기 공사에 착수할 계획이다.

도는 이번 사업이 완료되면 대형산불 발생 때 초기 진화 골든타임 확보가 가능해지리라 본다. 헬기 급수·지상 진화에 필요한 소방용수 접근성도 개선되리라 기대한다.

김용만 경남도 환경산림국장은 “하천수와 하천 시설물이 재난 상황에서 얼마나 중요한 역할을 하는지 지난 산불 진화 과정에서 확인됐다”며 “이번 사업은 하천을 산불 진화용 담수자원으로 체계화한 전국 최초 사례”라고 강조했다.

산청 이창언 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“정원인 줄”… 성북 민원실 ‘엄지 척’

‘국민행복민원실’ 국무총리 표창

“성동구청장이 직접 ‘토허제’ 안내해요”

정원오 구청장 “실수요자 보호” 전용 번호 통해 신속 행정 약속

중랑 “요양보호사 처우개선비 드립니다”

연 1회 5만원 복지포인트 지급

광진구, 취약가구의 ‘따뜻한 겨울나기’ 난방용품 전

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr