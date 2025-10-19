경기 공공어린이재활병원, 전국 소아 재활 허브 역할 ‘톡톡’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

수도권 최초로 지정된 경기도 공공어린이재활병원이 경기권을 넘어 전국 소아 재활 의료 허브 역할을 톡톡히 하는 것으로 나타났다.국민건강보험 일산병원 내에 마련된 경기도 공공어린이재활병원은 고위험군 아동과 중증 장애아동에게 필수적인 집중 재활치료를 하고 있다.코로나19가 유행 중이던 2021년 임시 운영을 시작으로 올해 상반기까지 누적 진료가 15만7천여 건에 이른다. 지난해에는 전년 대비 2배 이상 많은 4만4천여 명을 진료했고, 낮 병동과 외래 비율이 높은 어린이 재활 특성에 맞춘 운영 전략으로, 권역 내 환자 유치율 77.9%를 기록했다.로봇보행치료, 수중재활치료, 호흡재활, 전산화 인지치료 등을 제공 중인데, 로봇보행치료는 2021년 401건에서 2024년 3,167건으로 8배 가까이 늘었다.특히, 전국 최초로 학습과 치료를 병행할 수 있도록 병원학교 유치부를 위탁운영 중이고 ‘신속진료제도(Fast Track System)’를 구축해 긴급 치료가 필요한 환자에게 대기 없이 즉시 재활치료를 제공하고 있다.이종익 경기도 건강증진과장은 “경기도 공공어린이재활병원은 전국 유일의 급성기 종합병원 기반 어린이 재활 기관으로, 지역 내 장애아동과 가족에게 실질적 도움이 되고 있다”며 “올해 보건복지부 경기권 공공어린이재활병원 재지정을 통해 어린이 재활모델이 전국으로 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자