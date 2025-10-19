“순수예술 모든 것” 천안예술제 ‘시민과 소통의 장’



천안예총 주관으로 열린 2025천안예술제‘에서 청소년 댄스페스티벌이 열리고 있다. 천안예총 제공



‘천안예술문화 발전을 위한 예술제의 역할’ 포럼이 열리고 있다. 천안예총 제공

충남 천안에서 활동하는 미술·음악·무용 등 8개 단체 1000여명의 예술인이 예술 문화 저변확대를 위해 마련한 ‘2025천안예술제’가 순수 예술과 대중예술 소통이라는 호평 속에 막을 내렸다.한국예총 천안지회(지회장 현남주)는 18~19일 신방공원 야외공연장과 천안문확관 등에서 ‘제22회 천안예술제’를 개최했다고 밝혔다.천안시가 후원하는 이번 행사는 천안예총 산하단체 국악·무용·문인·미술·음악·연극·연예·사진협회 등 8개 단체 순수예술인과 예술동호인 1000여명이 함께 참여하는 천안 최대 규모 예술제다.‘천안예술제’는 예술인과 시민이 서로 소통하고 공유하며 문화콘텐츠 확산을 모색하기 위한 순수 예술행사다. 지난 10여년간 천안명동거리 일원에서 개최해 원도심 활성화도 이끌었다.올해는 ‘예술문화의 새로운 패러다임, 순수예술의 모든것’을 주제로 순수예술과 대중예술의 시민과 소통으로 ‘종합 예술제’로서의 면모를 다시 한번 증명했다.이번 천안예술제에서는 지역에서 활동 중인 음악·미술·무용 등 8개 예술단체 예술인이 참여해 예술 행사를 비롯해 시민과 소통하는 체험프로그램과 부스에서 만나는 예술인과의 교류 등이 펼쳐졌다.행사 기간 △2025 시민애송시 낭송대회 △국악협회 ‘국악극 잔칫날’ △무용협회 ‘2025 청소년 댄스경연대회’ △연극협회 ‘마당극 뮤지컬 사랑뎐’ △예술동호인단체 ‘천차만별 콘서트’ △기획프로그램 ‘퍼포밍아트 페스타’ 등이 진행됐다.예술제에 앞서 17일 천안문학관에서 열린 ‘천안예술문화 발전을 위한 예술제의 역할’ 포럼에서는 시대를 읽는 새로운 콘텐츠의 필요성이 강조됐다.현남주 천안예총 회장은 “문화 예술의 본질은 창작과 향유에 있는 만큼, 예술제 본연의 의미를 살려 시민들에게 활력을 주는 예술 축제로 이어가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자