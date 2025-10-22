최재란 서울시의원 “양천구 긴급구조훈련…현장 중심 재난 대응훈련이 시민 안전의 시작”



최재란(앞줄 왼쪽에서 네 번째) 서울시의원이 2025년 양천구 긴급구조종합훈련에 참관했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 20일 양천구 목동 서울에너지공사에서 실시한 ‘2025년 양천구 긴급구조종합훈련’에 참관했다.이번 훈련은 플랜트 내 천연가스 누출로 인한 화재 발생과 유해물질 누출이 동시에 일어나는 복합재난상황을 가정해 ▲신속 상황 전파 ▲초기 화재 진압 ▲긴급 인명 구조 ▲체계적 화학사고 대응 등의 전 활동이 실제 재난 상황에 준해 진행됐다. 소방·경찰·보건소·군부대 등 18개 기관, 422명 인원, 53대 장비가 참여해 실전과 같은 합동 대응체계를 점검했다.최재란 의원은 현장을 점검하며 “재난은 언제든 발생할 수 있는 만큼, 지역사회와 관계기관의 신속하고 유기적인 대응이 무엇보다 중요하다”며, “이번 훈련이 양천구의 안전을 지키는 실질적인 대응 역량 강화의 계기가 되길 바란다”고 말했다.또한 최 의원은 “시민의 생명과 안전을 지키는 것은 공공의 가장 기본적인 책무”라며 “서울시의회에서도 재난 대응 인력과 장비 확충, 훈련 지원 예산 확보 등에 적극 나서겠다”고 덧붙였다.한편, 이번 종합훈련은 양천소방서 주관으로 진행되었으며, 대한적십자사, 양천구 의용소방대, 양천구 자율방재단, 서울에너지공사, 한국가스안전공사 등 다수 기관이 참여해 화재 진압, 인명 구조, 응급처치 및 화학물질 대응 절차를 실습했다.온라인뉴스팀