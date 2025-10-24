경북도의회 “상주 우석여자고등학교 학생들, 조례안 토론 및 표결 통해 정책 입안 과정 직접 경험”

경북도의회는 24일 본회의장에서 상주 우석여자고등학교 학생 19명이 참여한 가운데 ‘제123회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.
이날 상주 우석여자고등학교 1~2학년 학생들은 실제 본회의 진행 방식에 따라 도의원 역할을 직접 수행하며 의정활동에 대한 이해를 높이고 민주적 의사결정 과정을 몸소 체험했다.
학생들은 ▲우리 지역의 소방 문제에 대해 시민의식 개선 훈련 요구 ▲소방 건설 ▲산불을 잘 대처하고 미리 예방하자 ▲화재 예방과 대응 강화를 위한 지역 안전 대책 ▲산불 예방 및 대응 체계 강화 방안 ▲산불과 건설 소방의 취약점을 개선할 방안의 필요성 등을 주제로 한 3분 자유발언에 이어 ▲화재 예방 및 대응 강화를 위한 조례안 ▲산불 예방 및 대응 강화를 위한 조례안 등 전체 5건의 안건을 열띤 토론과 표결을 거쳐 상정․처리했다.
또한 조례안을 발표한 한 학생은 “직접 도의원 역할을 해보니 의회의 역할과 중요성을 더 잘 알게 되어 뜻깊은 경험이었다”고 소감을 밝혔다.
한편, 지역 출신 남영숙 도의원은 “오늘 청소년의회교실을 통해 앞으로 우리 지역과 나라를 이끌어갈 훌륭한 인재로 성장하길 기대한다”며 학생들을 격려했다.
온라인뉴스팀
