김원중 서울시의원, 사찰음식 축제마당 & 왕실다례 재현… 전통문화 향기 속 성황리 개최

심곡사 주최, 성북구 사찰연합회 10개 사찰 참여

조선 왕실 최초 원찰 흥천사서 사찰음식 축제마당 & 왕실다례 재현 열려

왕실다례재현에는 이준 황손이 직접 참여해 흥천사의 역사적 의미 빛내

“사찰음식 축제마당은 전통문화의 품격 높이는 시민 축제”



성북구 사찰연합회 스님께 인사하는 김원중 서울시의원



성북구 사찰연합회 스님께 인사하는 김원중 서울시의원



이준 황손과 김원중 서울시의원



‘다반개반(茶盤開盤)’ 중인 김원중 서울시의원



축제 참석 내빈과 함께 기념촬영을 하는 김원중 서울시의원(뒷줄 오른쪽에서 세 번째)

최초 원찰 흥천사(서울시 성북구 흥천사길 29, 주지 각밀 스님)에서 열린 ‘사찰음식 축제마당 & 왕실다례 재현’ 행사에 참석했다.이번 행사는 대한불교 조계종 심곡사(주지 원경 스님)가 주최하고 성북구 사찰연합회, 성북경찰서 경승실, 흥천사가 공동 후원했으며, 전통문화의 계승과 불교문화의 우수성을 알리기 위한 문화사업의 일환으로 마련됐다.또한 왕실 사찰로서의 역사적 의미를 지닌 흥천사에서 ‘왕실사찰 다례’의 재현 행사와 성북구 사찰연합회 소속 사찰에서 준비한 사찰음식 나눔으로 진행됐다. 각 사찰은 호박죽과 짠지무김치, 마찹쌀구이, 우엉잡채, 숭채만두, 두부우엉김밥 등 1000인분이 넘는 정갈한 음식을 준비해 가을 정취 속에 따뜻한 나눔의 자리를 만들었다.특히 올해는 고종 황제의 종손인 이준 황손과 김성자 종부가 직접 왕과 왕비 역할을 맡아 왕실다례를 재현, 흥천사의 역사적 품격과 전통의 의미를 한층 더 빛냈다.김 의원은 이날 개회식에서 다반개반(茶盤開盤) 의식에 참여해 차회의 시작을 알리며 “사찰음식은 단순한 음식이 아닌, 자연과 조화를 이루는 우리 문화의 정신이 담긴 유산”이라며 “이처럼 전통과 불교문화의 아름다움을 시민과 함께 나누는 자리에 참석하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 소감을 밝혔다.시민과 함께한 이번 축제는 성북구 사찰연합회장 원경 스님(심곡사 주지)과 흥천사 회주 정념 스님, 성북경찰서 경승실장 각밀 스님(흥천사 주지), 성북구 사찰연합회 부회장 지산 스님, 길상사 주지 덕조 스님 등 사찰연합회 소속 스님과 많은 내빈이 참석해 자리를 빛냈으며, 전통다례와 사찰음식을 통해 시민들이 전통문화의 멋과 의미를 함께 즐기는 축제의 장으로 마무리됐다.온라인뉴스팀