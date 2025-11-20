서울시의회 문화체육관광위원회, 자치구체육회 회장단 간담회 성공리 끝마쳐

지역 체육시설 확충·대관 지원 요청에 한 목소리

생활체육지도자 처우개선·대회 운영예산 증액 등 현안 공유



지난 18일 자치구체육회 회장단 간담회를 성공리에 끝마친 서울시의회 문화체육관광위원회



자치구 체육단체장들과 간담회 중인 서울시의회 문화체육관광위원회

서울시의회 문화체육관광위원회 이종배 위원장 직무대리(국민의힘, 비례대표)를 비롯한 위원들은 지난 18일 지역 체육 현안 해결을 위해 자치구 체육단체장들과 머리를 맞대며 현장의 목소리를 직접 듣는 간담회를 개최했다.이번 간담회에는 문화체육관광위원회를 대표해 이종배 문화체육관광위원회 위원장 직무대리와 김규남 의원, 김형재 의원, 유정희 의원이 참석했으며, 자치구 체육회에서는 이정섭 광진구체육회장, 이정식 강북구체육회장, 채종태 강서구체육회 부회장, 김영주 관악구체육회장 직무대행, 허대무 강남구체육회장, 한동인 동대문구체육회 사무국장, 조성준 송파구체육회 사무국장이 자리했다.참석자들은 먼저 지역별로 겪고 있는 공통 문제로 체육시설 부족을 최우선으로 꼽았다. 실제로 구에서 구민을 수용할 만한 체육시설이 부재하여 구민 체육대회 개최가 어렵다는 고충이 있으며, 지역을 대표하는 자치구체육회에게 우선대관 및 이용료 감면 혜택이 필요하다는 의견도 덧붙였다.또한 자치구 구청장 및 체육회장배 대회 운영을 위한 지원금이 코로나-19 이후 동결되어 현실화 필요성도 지적됐다. 특히 보조금사업의 한계로 용품 구입이 제한되는 점 또한 언급하면서 행정적 규제 개선의 목소리도 함께 나왔다.이와 관련해 서울시체육회 정규혁 사무처장은 시체육회가 자치구체육회의 어려움을 경청해 최근 보조금 일괄 정산 등을 제도 개선을 시행하고 있다고 언급하면서 앞으로 자치구 체육회장단 연석 간담회를 통해 오늘 나온 문제들을 해결할 방안을 모색할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속했다.마지막으로 이종배 위원장 직무대리는 지역 체육 현장의 현실적인 어려움을 시의회 차원에서 적극 검토하겠다고 밝히면서 “지역 체육의 지속가능한 발전을 위해서는 현장의 의견에 따른 정책적 지원이 필수”라며 “체육시설 확충과 지도자 처우개선 등 시급한 과제를 해결하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.또한 김규남 의원, 김형재 의원, 유정희 의원 역시 한목소리로 지역 생활체육의 최전선에서 많은 노고를 다하고 있는 자치구체육회가 그 역할에 비해 지원은 열악하다면서, 처우개선을 제1번 우선순위로 삼아 이와 관련된 예산과 제도를 검토하겠다고 다짐했다.끝으로 이번 간담회는 지역 체육 발전을 위한 공감대를 확인하고 실질적 대안을 모색한 자리였다. 참석자들은 앞으로도 현장과의 지속적 소통을 통해 서울체육 정책의 실효성을 높이기로 뜻을 모으면서 다음 간담회에서 발전된 이야기를 나눌 것을 약속했다.온라인뉴스팀