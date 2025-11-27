박재용 경기도의원 “지역사회보장협의체 지역 거버넌스, 정례적 소통체계 마련 필요”

서울Pn

박재용 의원이 26일, 경기복지재단 누리실에서 열린 ‘경기도 지역사회보장 균형발전을 위한 소통 정담회’에 참석해, 황세주 의원을 비롯한 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원(더불어민주당, 비례)은 26일 경기복지재단 누리실에서 열린 ‘경기도 지역사회보장 균형발전을 위한 소통 정담회’에 참석해 지역사회보장협의체 운영 체계 개선과 소통 구조 정비의 필요성을 강조했다.

이번 정담회에는 황세주 경기도의회 보건복지위원회 부위원장, 이용빈 경기복지재단 대표, 김해련 경기도 복지정책과장, 경기도지역사회보장협의체 사무국연합회 이정식 회장 등이 참석해 경기도의회·경기복지재단·지역사회보장협의체 간 협력 체계 운영 상황을 점검하고 향후 개선 방향을 논의했다.

박재용 의원은 그동안 사회보장위원회 사무국 신설 논의 과정에서 경기복지재단에 사회보장위원회 지원팀이 신설되는 등 주요 정책 변화가 있었음에도 이러한 내용이 충분히 공유되지 못한 점을 지적하며 보다 체계적인 소통 방식과 협업 구조를 마련해야 한다고 요청했다.

박 의원은 “행정과 현장, 정책과 실무가 단절되어서는 안 된다”며 “단순한 사업 논의를 넘어, 정례적인 협의체를 운영해 필요한 지원 방향과 예산을 함께 검토할 수 있는 체계를 마련해야 한다”고 강조했다.

또한 박 의원은 현재 경기복지재단 내 팀 단위로 운영되는 구조에 대해 조직의 형태 자체보다 운영 과정에서의 역할 정립과 실무적 기능 강화를 우선해야 한다는 의견을 제시하며 협회 요구와 현실적 운영 여건 사이에서 균형 잡힌 조정을 해야 한다고 밝혔다.

또한 박 의원은 “정책 논의가 보고 방식이나 형식에 머무르지 않고, 도민이 체감할 수 있는 개선으로 이어지기 위해서는 31개 시·군의 의견을 반드시 정책 과정에 반영해야 한다”며 이를 위해 의견 수렴 방식과 행정적 연계 구조를 개선해야 한다고 촉구했다.

박 의원은 이번 정담회가 단순한 의견 교환에 그치지 않고, 실무 논의 → 현장 의견 반영 → 정책 설계 → 예산 기반 마련으로 이어지는 실행 구조를 만드는 계기가 돼야 한다고 강조했다. 그는 “지역사회보장 체계는 취약계층의 삶의 질을 높이는 핵심 기반이며, 이를 위해 필요한 자원 배분과 책임 있는 정책 논의가 이뤄져야 한다”고 덧붙였다.

끝으로 박 의원은 “앞으로도 행정과 현장이 함께 정책을 설계하고 조정하는 구조가 정착될 수 있도록, 의회 차원에서 지속적으로 역할과 점검을 이어가겠다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
