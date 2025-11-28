공공임대주택 효율적 활용 GH, 2025 적극행정 우수사례 경진대회 ‘장려상’

경기주택도시공사(GH)가 행정안전부, 인사혁신처, 국무조정실이 공동 주관한「2025 적극행정 우수사례 경진대회」에서 지방공공기관 부문 ‘장려상’을 받았다고 28일 밝혔다.
「적극행정 우수사례 경진대회」는 중앙부처, 공공기관, 지방자치단체, 지방공공기관 등 4개 부문별로 국민이 체감할 수 있는 적극행정 우수사례를 발굴·심사하여, 공직문화의 혁신을 유도하는 행사다.
GH는 지방공공기관 부문에 제출된 총 88건의 사례 중 1차·2차 예선을 거쳐, ‘공공임대주택 효율적 활용을 위한 공가감축·손실개선·규제완화·복지 사각지대 해소’ 사례로 장려상을 받았다.
수상 사례는 매입임대주택 공급방식을 개선해 공가를 대폭 감소시키고, 자립준비청년에 대한 불합리한 공급 자격 기준을 개선하는 등 주거취약계층에 대한 주거지원을 강화함으로써 국민 체감도, 혁신성, 확산 가능성 측면에서 높은 평가를 받았다.
안승순 기자
