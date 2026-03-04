경기아트센터-경기도한의사회, ‘지역사회 건강증진·문화복지 발전’ 맞손



경기아트센터(사장 김상회, 왼쪽)와 경기도한의사회(회장 이용호)가 4일 경기아트센터 회의실에서 문화예술과 한의약의 연계를 통한 지역사회 공공가치 확산을 목표로 업무협약을 체결했다. (경기아트센터 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기아트센터(사장 김상회)와 경기도한의사회(회장 이용호)가 4일 경기아트센터 회의실에서 문화예술과 한의약의 연계를 통한 지역사회 공공가치 확산을 목표로 업무협약을 체결했다.이번 협약은 예술의 치유적 가치와 한의약의 전문성을 결합해 지역사회 구성원의 삶의 질 향상과 문화복지 확대에 기여하기 위해 마련됐다. 양 기관은 각각의 전문성과 자원을 바탕으로 지속 가능한 협력 체계를 구축해 나갈 계획이다.협약에 따라 양 기관은 ▲지역사회 건강증진 및 문화복지 발전을 위한 상호 연계 활동 ▲문화예술 현장과 연계한 건강 프로그램 발굴·운영 ▲양 기관 보유 자원의 공동 활용을 통한 협력 사업 추진 등을 중심으로 협력한다.김상회 경기아트센터 사장은 “문화예술과 한의약은 모두 사람의 몸과 마음을 돌본다는 공통의 가치를 지닌다”며 “이번 협약을 계기로 문화예술이 지역사회 건강과 복지로 확장되는 협력 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.이용호 경기도한의사회 회장은 “한의약의 전문성을 바탕으로 문화예술 분야와의 협력을 확대해 나가겠다”며 “지역사회 건강 증진과 문화복지 향상을 위해 적극 협력하겠다”고 화답했다.안승순 기자